La Maruxía estrena un himno para volar sobre el mar

La trainera de Bueu ya tiene su propio himno. Un tema compuesto por uno de sus históricos remeros, Suso Pérez “Viti”, y que fue musicado por la comparsa Os Mulos. La letra y la música se presentaron ayer oficialmente en el Centro Social do Mar, en un acto especial que sirvió para recordar los inicios del deporte del remo en Bueu y para presentar el VII Memorial Pepe O Ruso, que se celebrará mañana.

La letra del “Himno á Maruxía de Bueu”, que es el nombre de la trainera del Club do Mar Bueu, la escribió Suso Pérez y de ponerle música se encargó Miguel Loira, de la comparsa Os Mulos. El conocido grupo se encarga de poner la marea sonora con sus voces y guitarras a la letra compuesta por Suso Pérez “Viti”. La instrumentación se completa con el acordeonista Álex.

El estreno fue ayer en un emotivo acto en el centro Social do Mar, que comenzó con una intervención del investigador Arturo Sánchez Cidrás, que ofreció una retrospectiva sobre los inicios del deporte del remo en Bueu. A continuación fue cuando Os Mulos y Suso Pérez “Viti” presentaron en sociedad el nuevo himno que acompañará a los tripulantes de la “Maruxía”, la trainera del Club do Mar Bueu-Simei.

El club eligió esta fecha para hacerla coincidir con la séptima edición del Memorial Pepe O Ruso, que se celebrará mañana en aguas de Bueu. Será una regata en formato contrarreloj en la que se espera la participación de más de una treintena de embarcaciones.

La salida será a partir de las 11.30 horas y el campo de regatas es diferente al de las regatas oficiales. Las traineras saldrán desde el entorno del dique de Bueu y se dirigirán hacia Agrelo, donde realizarán una virada y pondrán rumbo hacia Banda do Río. A la altura de Can do Penedo realizarán un giro para enfilar hacia la Pedra Blanca, delante de Beluso. Aquí está prevista una nueva virada para luego poner rumbo hacia Can do Penedo y a continuación al puerto. Serán en total unos 5.300 metros.