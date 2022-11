El Club de Atletismo Vila de Cangas aguarda una participación en torno a los 500 deportistas en la 47ª edición del Trofeo Concello de Cangas de Pedestrismo-Memorial Pepe Cordeiro, que se celebrará el domingo 4 de diciembre y que ayer fue presentada en un acto en el que estuvieron presentes la alcaldesa, Victoria Portas, así como la presidenta del Vila de Cangas, María Carmen Parada y varios directivos de la entidad. La cita regresa tras un obligado parón de dos años debido a la pandemia del COVID –no se disputaron las ediciones de 2020 y 2021– y lo hará con un cambio en el recorrido, que transcurrirá íntegramente en el centro del municipio.

No será la única novedad del evento, ya que los habituales premios económicos a los tres primeros clasificados serán sustituidos por regalos más acordes a la época del año. Así, los ganadores en hombres y en mujeres se llevarán una cesta navideña, mientras que los segundos y terceros clasificados se llevarán sendos lotes de productos. Además, habrá sorteo de productos donados por los comercios del municipio y se entregarán medallas a todos los participantes en las pruebas de niños.

La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo martes y puede hacerse en la página web de Champion Chip Norte (www.ccnorte.com) con un precio de 10 euros en la carrera absoluta. Anotarse en las pruebas de menores es gratis, pero la organización ha querido colaborar con Cáritas y por cada dorsal habrá que entregar un kilo de alimentos no perecederos.

Las carreras comenzarán a las 10 de la mañana, con las pruebas de Sub 10, Sub 12, Sub 14, minibenjamines y Sub 16 (tanto femenina como masculina), con distancias que oscilan entre los 250 y los 3.000 metros. La prueba reina será la absoluta (Sub 20, senior y veteranos), que comenzará a las 12 horas y tendrá una distancia de 10 kilómetros.