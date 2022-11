El Vila de Cangas recupera su trofeo con un circuito urbano

El Club de Atletismo Vila de Cangas recupera este año su tradicional carrera pedestre, una cita deportiva que alcanzará su edición número 47. El Trofeo Concello de Cangas de Pedestrismo-Memorial Pepe Cordeiro se celebrará el próximo domingo 4 de diciembre desde las 10.00 horas y será íntegramente en un circuito urbano. La inscripción está abierta a través de la página web de CCNorte (ccnorte.com).

La última edición se celebró en 2019 y en 2020 y 2021 tuvo que suspenderse debido a la pandemia del COVID. La prueba reina de la competición será la carrera absoluta, que está prevista para las 12.00 horas y que se disputará sobre un recorrido de 10 kilómetros. La salida y la meta se situará en torno al reloj de la Alameda Vella y los atletas deberán completar un total de cinco vueltas a un circuito que abarca desde la rotonda de acceso a la lonja del puerto pesquero hasta el cruce entre la Avenida de Ourense y la calle Longán.

El arranque de la competición será a las 10.00 horas con la carrera de la categoría sub 10, sobre una distancia de 500 metros [un trazado de ida y vuelta entre la plaza de abastos y el Concello de Cangas]. A las 10.15 horas saldrán los sub 12, con una distancia de 1.000 metros [una carrera de ida y vuelta entre la plaza de abastos y una clínica de podología situada en la Avenida de Ourense]. A las 10.30 horas tomarán la salida los sub 14, con 1.500 metros por delante [desde la plaza de abastos hasta la rotonda de la lonja, luego hasta el cruce de la Avenida de Marín y vuelta a la plaza de abastos]. A las 10.45 será el turno de los minibenjamines, que tendrán un circuito de 250 metros entre el Concello y la plaza de abastos.

A las 11.00 horas serán las carreras sub 16. La categoría femenina tendrá una distancia de 2.000 metros [plaza de abastos, rotonda de la lonja, cruce de Longán y regreso a la plaza de abastos] y la categoría masculina afrontará un recorrido de 3.000 metros [desde la plaza de abastos hasta una tienda de bicis situado antes del cruce de Longán, luego una vuelta hasta la rotonda de la lonja, regreso hasta la tienda de bicicletas y volver para acabar delante de la plaza de abastos].