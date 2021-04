Bueu y Tejina negocian la fecha de su duelo aplazado

El Bueu Atlético y el Balonmano Tejina han establecido los primeros contactos para buscar fecha al partido que los dos equipos tienen pendiente desde la primera jornada de liga y cumplir así con la sentencia del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Los dos clubes ya se han transmitido las primeras propuestas, que pasarían por jugar el fin de semana del 8 y 9 de mayo o bien el del 15 y 16, que es la que defiende el club de O Morrazo. La directiva reconoce que se excede el plazo concedido por el TAD –que fijaba como fecha límite el 14 de mayo–, pero entiende que se trata de una situación “excepcional” y que el resultado de este partido no afecta a terceros.

La resolución del TAD conocida hace unos días concede a los clubes una semana para ponerse de acuerdo en una fecha alternativa y apunta que ese encuentro debe jugarse antes de las dos últimas jornadas del campeonato liguero. El club canario ya ha propuesto jugar el fin de semana del 8 y 9 de enero. El problema es que en esa jornada el Bueu recibe en su pista al Balonmano Ingenio, otro de los clubes canarios. Desde la directiva bueuesa argumentan que alterar la fecha o los horarios de ese encuentro supondría un gran perjuicio para el conjunto canario debido a los condicionantes del desplazamiento aéreo. Por ello propone jugar el fin de semana siguiente, entre el 15 y 16 de mayo. En esa fecha el equipo entrenado por Moncho Curra se mide al Seis do Nadal en el pabellón Pablo Herbello y considera más factible acordar con el club vigués un horario o día alternativo, lo que permitiría al Bueu viajar a Canarias para jugar ese fin de semana.

Esta opción para los bueueses tiene una ventaja añadida. “El 17 de mayo es festivo en Galicia [Día das Letras Galegas], por lo que los jugadores no perderían ningún día de trabajo en el caso de que el vuelo de regreso tenga que ser ese mismo día”, explican. Los días y horarios para viajar a las islas son muy limitados y suponen el gran obstáculo para los clubes, sobre todo con tan poca antelación. En este caso el Bueu está dispuesto a jugar contra el Seis do Nadal el viernes o sábado y viajar a continuación, prácticamente sin descanso, a Canarias para jugar el partido aplazado desde el 4 de octubre.

Desde el Bueu admiten que esta opción supone superar la fecha límite fijada por el TAD, pero creen que también hay argumentos que justifican esta alternativa. “Es un caso absolutamente excepcional y aunque no se juegue antes de las dos últimas jornadas de liga no habría terceros equipos afectados”, señalan.

En caso de que la propuesta del Bueu Atlético no resulte aceptada desde el club reconocen que no les quedará más remedio que buscar las alternativas necesarias para jugar en ese fin de semana del 8 y 9 de mayo para zanjar de una vez por todas un enfrentamiento correspondiente a la primera jornada de la liga. En su día se tuvo que aplazar por la suspensión de los vuelos a las Canarias, que dejó al conjunto de O Morrazo sin opciones de viajar a Tenerife para jugar ese encuentro.

Satisfacción en el club porque la Federación decidió no recurrir

“Con la resolución del TAD no gana el Bueu, sino que gana el conjunto de los equipos de la Primera Nacional”, argumentan desde la directiva del club bueués. En la entidad de O Morrazo están especialmente satisfechos y agradecidos por el hecho de que la Real Federación Española de Balonmano (Rfbm) decidiese acatar la decisión del TAD en lugar de presentar recurso. “La resolución sienta un precedente para ocasiones futuras y es algo que va a beneficiar a todos los equipos que se vean en una situación parecida a la que nos tocó vivir a nosotros”, subrayan. Desde el Bueu Atlético creen además que hay indicios de que la Rfbm prepara un cambio en la normativa para que los partidos de Primera Nacional –categoría con consideración de amateur– no se puedan jugar entre semana a no ser que exista acuerdo expreso entre los clubes o medien circunstancias excepcionales. La resolución del TAD fue todo un espaldarazo a los argumentos del club puesto que reconoce que el aplazamiento del partido de octubre no se le puede imputar al Bueu, sino a la situación de la pandemia; el defecto de forma en el plazo para establecer la segunda fecha; y la falta de alternativas por parte de la Rfbm.