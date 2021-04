El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha tumbado la sanción que la Real Federación Española de Balonmano impuso al Bueu Atlético por su incomparecencia en el partido ante el Tejina La Laguna que se iba a disputar en tierras canarias, y que se tradujo en darle el duelo por perdido, restarle dos puntos adicionales en la clasificación e imponerle una multa de 1.000 euros. El fallo del órgano dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte es definitiva en vía administrativa y a la Federación únicamente le quedaría la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia esta decisión.

La anulación del castigo supondrá que la Rfebm tenga que restituir los dos puntos al equipo buenense y devolverle los 1.000 euros que abonó en su momento. Sin embargo falta por aclarar qué sucederá con el choque ante el Tejina que no llegó a disputarse, ya que no se hace ninguna referencia directa en la resolución del TAD. El Bueu Atlético pasa a contar 28 puntos y tendría pendiente este partido, lo que le daría la posibilidad de proyectarse hasta los 30 y entrar en la pelea por ocupar la cuarta plaza de la categoría.

El fallo del TAD es sencillamente demoledor contra la actuación del Comité de Competición, y por ende con el de Apelación, que ratificó que la incomparecencia de los buenenses había sido injustificada. Recuerda que los clubes tenían hasta el 6 de octubre para fijar una fecha para la disputa del partido, pero que no se llegó a un acuerdo. “Sin embargo, no hay fijación de fecha por parte del Comité de Competición hasta el 23 de noviembre, 8 días naturales antes de la fecha señalada, el 2 de diciembre”, denuncia. Subraya que “no es ajustado a derecho” argumentar que “el Bueu ocasionó el aplazamiento” y dar por ello preferencia a la fecha propuesta por el Tejina. Además, critica el haber elegido un día laborable en una competición no profesional.

El TAD asegura que “la decisión tardía” del órgano federativo “condicionó decisivamente la libertad de actuación” del Bueu Atlético y considera justificados sus argumentos, lo que “impide calificar de improcedente la sanción impuesta”.

Kustov y Roque, bajas hoy ante el Cañiza

Kustov y Roque serán baja para el encuentro que esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los castellanoleoneses Madruga Casadome y Ceballos Martínez) afronta el Bueu Atlético ante el Saeplast Cañiza. El veterano meta sufrió una fractura en el maleolo tibial de su pierna derecha durante un entrenamiento y se une a la ausencia del primera línea, que rompió los ligamentos del tobillo. En cambio Andrés podría reaparecer. Los buenenses llegarán al choque tras una semana de parón que ha sido aprovechada por Moncho Curra para cargar físicamente. “Seguimos preparando el año que viene, pero queremos ganar”, señala el técnico, que subraya que su meta es incrementar el ritmo de circulación de balón con respecto a duelos anteriores.