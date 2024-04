El Arosa muestra sus mejores armas

Dos victorias a domicilio, dos triunfos que permiten al Arosa consolidarse, de nuevo, en la tercera plaza de la clasificación y mirar hacia delante para tratar de sacar los siguientes duelos. El equipo arlequinado mostró sus mejores armas que pasan por intensidad, trabajo y solidez defensiva, a lo que se unió una importante pegada en ataque ante la que el Paiosaco poco punto hacer.

Había avisado en la previa Luisito que el Porta Santa era un campo complicado y que el Paiosaco iba a vender cara su derrota por lo que era necesario afrontar el duelo con una gran intensidad. Así salió el Arosa al campo, tratando de llevar la manija del encuentro, que cogió tras unos primeros minutos de tanteo, para irse imponiendo a través de la calidad de sus jugadores. Los arlequinados se adueñaron del encuentro, pero parecía que se volvían a repetir viejos problemas de finalización, que le han costado un importante número de puntos al cuadro vilagarciano. Un ejemplo de ello fue la ocasión del minuto 6, a la salida de un córner con prolongación que Rubo no acertó prácticamente a puerta vacía.

A esa falta de eficacia visitante se unía un Paiosaco que se defendía de forma muy ordenada ya que para los coruñeses, el encuentro era muy importante por el delicado puesto en el que se encuentran. Al Arosa no le quedó otra que trabajar e ir encerrando poco a poco a su rival en las inmediaciones de la portería que defendía ayer Dani Moreno, confiando en que ese juego les acabaría dando resultado. Tras algunos acercamientos peligrosos, con disparos de Javi Pereira y Marcos Mella, todo hacía indicar que se iba a llegar al descanso sin que el marcador se hubiese inaugurado.

Manu Táboas se hace con el balón ante un rival y Martín Sánchez. / FDV

Nada más lejos de la realidad. En el minuto 40, Santi Gegunde mostró su calidad y se sacó de la manga una gran jugada desde la banda izquierda. El delantero arlequinado superó a Bilal y vio la incorporación de Javi Pereira para entregarle el balón. Este se sacó un buen disparo que acabó superando a Dani Moreno, que poco pudo hacer para evitar el tanto. Prácticamente no hubo tiempo para más y la primera parte acabó con ventaja para un Arosa que había hecho lo más difícil, ponerse por delante en el marcador.

Con la necesidad de puntos que tiene el Paiosaco, el equipo coruñés salió enchufado en la segunda mitad buscando conseguir la igualada. La ocasión más clara llegó en una jugada ensayada, en la que Rodri Parafita amaga el centro para ponerla en la frontal del área para un remate de Josiño que se fue lamiendo el poste. No sería la única, ya que en el 53, un centro de Bilal permitía a Iván Amor rematar de forma acrobática hacia la portería de Manu Táboas, pero el balón se acababa escapando por encima del larguero. El Arosa tomó nota de lo que estaba ocurriendo y corrigió algunos desajustes para mantener al Paiosaco lejos de su portería.

A partir de ese momento, el Arosa volvió a hacerse con el control del encuentro ante un Paisaco que no conseguía superar la línea de presión visitante y que se llevaba un nuevo golpe en el minuto 61. Un centro al área local fue rematado de cabeza por Rubo, pero el balón acabó siendo desviado por Bilal con la mano. Penalti que el propio Rubo se encargó de ejecutar para anotar el segundo y acercar un poco más al triunfo a los arlequinados. Con todo perdido, el Paiosaco se lanzó a la desesperada en busca del gol y Dani Carnota pudo reducir distancias con un disparo ajustado al palo. Sin embargo, el Arosa tenía el control del partido y apenas pasaba apuros. Los minutos fueron pasando sin que ocurriera nada relevante hasta que Iñaki Martínez firmó la sentencia. El 0-3 fue un buen gol, gran pase en profundidad de Brais Vidal a Brais Pedreira y éste le regaló el gol a Iñaki. Martín Diz tuvo el 0-4 pero Dani Moreno lo evitó en unos últimos minutos en los que el Paiosaco ya había bajado los brazos definitivamente.

El Arosa tendrá ahora el próximo domingo una nueva prueba de fuego al visitar el campo de As Eiroas, el tercer encuentro consecutivo lejos de A Lomba, para enfrentarse al líder de la categoría, el Bergantiños.

Los jugadores del Arosa celebran el primer tanto anotado por Javi Pereira. / FDV

“Llevamos dos partidos a un nivel muy alto”

Si alguien estaba satisfecho ayer con el resultado, ese era el técnico arlequinado, Luis Míguez “Luisito”, que no dudaba en afirmar que “llevamos dos partidos a un nivel muy alto, los dos lejos de casa y creo que hoy la victoria es incontestable”. El técnico del Arosa insiste en que “el equipo estuvo muy bien plantado y apenas pasamos problemas a nivel defensivo, aunque ellos en este campo siempre te acaban generando alguna”. Luisito no dudaba en reconocer que “estoy contento porque el equipo ha hecho muchas de las cosas que hemos entrenado y de las que preparamos, y eso, da una gran satisfacción”. La línea demostrada ante el Paisaco es la que se debe seguir, explica el entrenador, “queda mucho, muchos puntos pero venimos de superar dos partidos muy complicados y con un gran rendimiento de todos los futbolistas”. Disfrutar de este triunfo no va a ser un placer duradero, ya que el técnico arlequinado ya piensa en un rival como el Bergantiños, el próximo equipo con el que se van a encontrar lejos de A Lomba. “Hay que ser justos y se debe reconocer que el Bergantiños está a un nivel estratosférico; gana jugando bien y jugando mal y es el equipo que tiene más posibilidades de ascender, algo que tiene mucho mérito”.