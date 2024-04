El Arosa quiere despejar las dudas ante un rival directo

Arosa y Alondras saltarán al terreno de juego de A Lomba esta tarde (17.00 horas) con mucho en juego. Los locales parten con la intención de despejar las dudas que se generaron en O Couto el pasado fin de semana, tras ser desarbolados por una UD Ourense que se ha colocada tan solo dos piuntos de los arlequinados. Los rojiblancos de Morrazo son octavos y ganar en A Lomba les mantendría con opciones de colarse en un play off que ven ya a bastantes puntos de distancia. El propio Luis Míguez “Luisito”, técnico del Arosa, reconoce que su equipo llega a esta cita “con el objetivo de olvidar lo que nos pasó, ofrecer una buena imagen y tratar de cerrar el tercer puesto para ir al play off”.

Luisito es consciente de que “no va a ser fácil, porque el Alondras es un buen equipo, con jugadores muy buenos que necesita sumar para seguir teniendo opciones”. Ensalza el técnico de Teo las capacidades de este Alondras, que completó una excelente primera vuelta, pero que se ha desinflado un poco en esta segunda fase de la liga. Insiste en que “lo que nos ocurrió el otro día no fue normal, pero el fútbol tiene de bueno que siempre te da la revancha siete días después y nosotros tenemos que aprovecharla”.

El equipo llega también con la incertidumbre de cual va a ser el once que saltará al terreno de juego de A Lomba ya que son varios los jugadores que se encuentran tocados o con diferentes molestias. Sea cual sea esa alineación, Luisito asegura que “estos cuatro partidos que quedan son a muerte y todos queremos estar en el play off, así que vamos a luchar por ello”. Mantiene que “somos muy conscientes de que no va a resultar sencillo, ya que todos los equipos se están jugando algo, pero nosotros tenemos que ganar para asegurar el play off de ascenso y, en estos momentos, cada punto vale oro y no nos podemos permitir perderlos”. Luisito espera que lo ocurrido en Ourense se quede en anécdota y en un “mal día y que el equipo vuelva a mostrar el carácter que ha mostrado siempre”.

