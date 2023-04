El Inelsa Solar Asmubal peleó con dignidad la primera parte en Valencia ante el Mislata, para caer con estrépito en la segunda. En la primera resultó clave el contragolpe valenciano. Y en la segunda los errores no forzados de las verdinegras en un equipo física y emocionalmente hundido por un viaje de trece horas y media a bordo de un microbús. Y es que el lleno da la costa valencia y el agotamiento de billetes por el puente, obligó al club a recurrir a la opción más tortuosa.

En el arranque, a las de Juan Costas no le atenazaron los nervios, como sí no hicieran en la ida en Coirón. Dos goles de las hermanas Miniño, le dio ese plus de confianza para iniciar el choque con 1-2, y estar en condiciones de pelear el partido en la primera parte. Cierto que a las meañesas, que pecaron en ocasiones de un juego demasiado directo, le costaba anotar en cada ataque, máxime cuando en portería, la chilena Cortez emergió con sus paradas y lanzar el contragolpe con sus milimétricas aperturas directas. Así las cosas, el Mislata, anotaba con mucha más facilidad en el contragolpe, si bien en el estático sufría también lo suyo ante el 6-0 defensivo meañés, siempre sobrio y académico, mientras les duraron las fuerzas.

Fue el contragolpe valenciano el que, en una racha de acciones consecutivas le permitió la renta entre dos y siete goles, máxima esta última que el electrónico reflejaba al descanso, merced a un gol de Paula Zamora (20-13)

Fue lo que el partido dio de sí en Valencia. El pésimo arranque de la segunda parte resultó letal, anímica y físicamente: muchos errores no forzados, dos penaltis errados, y el cansancio por un viaje agotador sumaron para un cóctel para olvidar. Y que no fue hasta el 43 que Laura Miniño materializó el primer gol de las verdinegras en esa segunda parte, para quedarse a nueve en el marcador (23-14). La sangría no paró a partir de ahí, con un equipo física y anímicamente hundido hasta reflejar al final los números de un derrota contundente por 32-16. El balance, sólo tres goles en la segunda mitad y, la guinda, que habla de por sí, un balón blando perdido en la circulación a falta segundos, para regalarle contra al rival la contra que permitió a Suhana Bayona para materializar el gol por el que le doblaba en el marcador.

Luego tras el partido, regreso a la carretera para darse la paliza para llegar a Dena hoy, con horario previsto al filo de las 11 horas. Con este partido, borrón anecdótico del buen escritor, que no desmerece para nada una temporada histórica para enmarcar. Por delante un mes de entrenamientos para ir perfilando Juan Costas y directiva la próxima temporada.