O Kiwi Atlántico-Creaga presenta o seu reforzado equipo para esta tempada

O Club Master Louriña presentou hoxe ao seu equipo feminino, o Kiwi Atlántico-Craega. Ao acto de presentación acudiron o concelleiro de Deportes, Abel Estévez, o presidente do Club Master Louriña, Juan José Álvarez, a directora nacional do equipo, Sonia Pariente, e o responsable do principal patrocinador Kiwi Atlántico, Rafa Pérez

O Kiwi Atlántico-Louriña naceu en pleno ano da pandemia, 2020 e nestes anos foi quen facerse un oco no pelotón nacional e, sobre todo, no galego. Na actualidade, o equipo disputa o ranking Nacional, destacando a Copa de España, ocupando un noveno posto e coa vista posta a rematar o ano no top 10.

Destacan os reforzos da actual campioa Uruguai Sub 23, Luciana Wynants, e a campioa brasileña Sub 23, Lara Gabriel, nunha clara aposta polos novos talentos. Renovan a campiona galega de Élite de ruta, María Coya, e a porriñesa Carla Guisande, medalla de bronce nos Europeos de triatlón.

O presidente do Master Louriña quixo destacar a evolución do equipo “desde a nosa humilde orixe ata hoxe, que disputamos contra os grandes e nos convertemos nun importante trampolín para que moitas mulleres dean o salto ao ciclismo profesional. Como é por exemplo o caso de Allison Mugral, que tras pasar polo Kiwi Atlántico-Craega hoxe é profesional en Francia”.

Pola súa banda, o concelleiro de Deportes reiterou “o apoio do Concello ao deporte feminino e a este equipo en concreto. O Master Louriña é un club que xoga un papel importante no Porriño, organizando eventos con especial esmero que colleitan éxitos de participación e público. Unha entidade que non para de crecer e que nos permite ter no Porriño a ciclista de primeiro nivel, á que lle desexo unha tempada de éxitos”.