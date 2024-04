El Albaroto conquista la Liga Baitra

Las Rías Baixas fueron testigos este sábado de la victoria del Alboroto de Javier Aguado y los Lago en la Liga de Invierno Baitra J80, que iniciaron el pasado mes de febrero partiendo como favoritos y concluyeron, tras cinco jornadas, en lo más alto de la clasificación.

El equipo formado por Javier Aguado, Juan Lago y Javier Lago, a los que en las diferentes jornadas se les sumaron otros regatistas como Ramón Lago, Yago Lago, Ramón Ojea o Borja Sekulits y Ricard Gil demostró etapa tras etapa su intención de querer subirse a lo más alto del podio. En la penúltima jornada dejaron prácticamente sentenciada la competición y en la última, celebrada este sábado en la bahía de Baiona, se colgaron los laureles.

Acabaron con 22 puntos en el casillero, a 11 puntos de su rival más directo, y se quitaron la espinita de no haberse podido llevar la edición anterior, en la que quedaron segundos por detrás del Fibra Coruña de Fernández Vasco. Esta vez no perdonaron y suman un nuevo triunfo a un currículum que no deja de engrosar año tras año, con podios en las principales competiciones de Galicia y la gran conquista que supuso alzarse como los mejores de España en 2022.

El premio que el pasado mes de febrero recibieron como mejor J80 de 2023 en la Gala de la Vela Gallega y esta última victoria en la Liga de Invierno Baitra J80 auguran una gran temporada para un equipo muy sólido, fraguado por Juan Carlos Ameneiro, que aunque en esta ocasión no se subió a bordo del velero, volverá para la próxima competición del Monte Real.

Su líder en esta liguilla, Javi Aguado, se mostraba muy satisfecho tras haber logrado la victoria final sobre todo -dijo- por la gran calidad de la flota que navega a día de hoy en Baiona. “Hemos visto un un gran salto cualitativo tras la celebración del Mundial de J80. Se nota que la gente se entrenó para la cita mundialista y eso ha repercutido muy positivamente en este tipo de ligas”, comentó Aguado.

A pesar de navegar mejor con menos viento y haber tenido jornadas de mucho viento, el Alboroto logró gestionar muy bien la renta de puntos que se metió en el bolsillo en las primeras jornadas y acabó la competición sin sufrir daños en el barco ni pérdidas de posiciones en la tabla.

Si la medalla de oro la tenía el Alboroto prácticamente colgada desde hace algunas etapas, lo que no estaba nada claro al llegar a esta última era cómo iban a quedar el resto de puestos del podio, por los que tres equipos pelearon con fuerza hasta el final, subiendo y bajando de posiciones pero sin desaparecer nunca del Top 5: el Picacho de Miguel Viejo, el Solventis Ribadeo de Malalo Bermúdez de Castro; y el Cansino de Alejandra Suárez.

Finalmente, la plata fue para el Solventis Ribadeo, que acabó segundo con 33 puntos; y el bronce para el Picacho de Miguel Viejo, que es tercero con 35 puntos. Apenas dos puntos de diferencia entre dos equipos que estuvieron desde el comienzo entre los mejores de la flota.

El Cansino, con 39 puntos, no pudo colarse finalmente entre los tres primeros. Quedó cuarto con Alejandra Suárez a la caña, la única mujer de entre las cuatro primeras tripulaciones clasificadas.

A partir de la cuarta posición se produce un gran salto de puntos en la tabla, ya que el quinto clasificado, el Arriscao de Alex Luca de Tena aparece en el ranking con 72 puntos, a más de 33 puntos de distancia del anterior.

Finalizada la competición en el agua, en un día de muy buen viento, del suroeste con 18 nudos de media, que permitió al comité de regata dar salida y completar las tres pruebas previstas en el programa, las tripulaciones volvieron a tierra para participar en la entrega de premios. Los ganadores recibieron sus galardones en las instalaciones del Monte Real Club de Yates de manos del presidente del club, José Luis Álvarez; y el director general de Baitra Accesorios Navales y patrocinador de la competición, Juan Carlos Rodríguez; y el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña.

El punto y final de la Liga de Invierno Baitra J80 supone un punto y seguido en el calendario deportivo del Monte Real Club de Yates, en el que se avecinan varias semanas muy intensas, con la celebración del Trofeo CdeC y el Trofeo Repsol, este mismo mes de abril; y la 44CUP Baiona 2024 el próximo mes de mayo.