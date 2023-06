La selección española femenina de baloncesto buscará hoy en el Arena Stozice de Liubliana (17.45 horas/Teledeporte) ante Hungría, el rival que la derrotó en su último amistoso antes del torneo, el pase a la final del Eurobasket de Eslovenia e Israel, que supondría la sexta de su historia.

La sólida victoria del jueves ante Alemania (67-42) en cuartos de final, su techo en la cita continental de 2021, valió a las de Miguel Méndez para abrirse hueco en sus décimas semifinales del torneo europeo en este siglo y luchar por las medallas, en busca de la que sería la undécima de su palmarés en Europeos.

Con Laura Gil como líder -13 puntos y 11 rebotes-, Laura Quevedo (11), Queralt Casas (10) y Maite Cazorla (10) sumándose a los dobles dígitos y una magistral defensa, el equipo desactivó a las germanas, se reafirmó como una de las grandes favoritas y aseguró una plaza en el próximo Preolímpico.

“Tengo la mejor sensación que puede tener un entrenador después del partido, la de no haber hecho mucho. Han hecho el partido ellas solas. Se han comportado como un equipo, han seguido las líneas que les fuimos marcando. Me da la sensación de que he tenido que dar rotaciones de descanso y poco más”, reconoció Méndez tras confirmarse el pase a semifinales.

El primer objetivo ya está cumplido, y ahora España se centra en aprovechar las buenas sensaciones y la buena dinámica para encaminarse hacia el que sería su quinto título en el Campeonato de Europa (1993, 2013, 2017 y 2019). En la otra semifinal, Bélgica y Francia, y enfrente, Hungría.

Fueron precisamente las magiares, que doblegaron a la República Checa en cuartos (62-61), la última piedra de toque de las españolas antes del Europeo, en un doble enfrentamiento que se saldó con un ajustado triunfo en el primer partido (63-65) y con derrota en el segundo (77-65).

El juego interior de las de Norbert Szekely, más agresivas y acertadas, condenó a la tetracampeona de Europa, que acusó una mala salida en el tercer cuarto. Las pívots Virág Kiss, con 16 puntos, y Cyesha Goree, con 14, sentenciaron a las españolas en el Novomatic Arena.

La única duda para el duelo de este sábado es la de la alero María Conde, que tuvo que retirarse por problemas en el hombro en la victoria del último partido de la primera fase ante Grecia (76-60) y no jugó ante Alemania. Tampoco disputó minutos ante las germanas la capitana Silvia Domínguez, que descansó pensando en el vital duelo ante las húngaras.