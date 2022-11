¿A qué gigantes del soul homenajea Bruce Springsteen en 'Only the strong survive', su nuevo disco?

Un cantante excepcional, tan excepcional que se permitió abandonar The Impressions cuando el conjunto de Chicago despegaba para iniciar carrera en solitario y nunca tuvo que lamentarlo; Curtis Mayfield, por su parte, tomó el relevo como voz principal de The Impressions y fue la trayectoria del grupo un prodigio. Esa separación sí que fue un 'win win'. Apodado 'The Ice Man' (el Hombre de Hielo) por su estilo de 'crooner' superclase, aunque con pliegues pasionales capaces de alimentar una fragua. Compuso 'Only the strong survive' (1968) junto con Kenny Gamble y Leon Huff, también los productores del álbum en el que apareció el número, 'The Ice Man cometh'. Gamble y Huff fundaron poco después Philadelphia International Records, sello con el que dominaron el soul de la primera mitad de la década de 1970. Las cascadas de cuerdas características del 'sonido Filadelfia' ya están en 'Only the strong survive' (también se estilaban en el sofisticado soul de Chicago, si bien con más contención), no así la implacable y cromada maquinaria rítmica igualmente característica del estilo. Elvis Presley, Billy Paul y Rod Stewart grabaron versiones de la canción antes que Springsteen. ¿Hace falta decir más? Del mismo equipo y el mismo elepé es 'Hey Western Union man', también versionada por el 'Boss'.

2. Dobie Gray ('Soul days', 2001)

Un todoterreno del mundo del espectáculo. Tuvo un 'hitazo' con su versión muy Motown de 'The in crowd' (1964), estuvo un par de años largos como intérprete del musical 'Hair' en Los Ángeles, fue el primer artista en actuar para audiencias interraciales en la Suráfrica del 'apartheid' y se convirtió en una insólita estrella del country. 'Soul days' es una nostálgica canción suya de 2001.

3. The Commodores ('Nightshift', 1985)

Tuvieron siete números uno en las listas de éxitos estadounidenses, pero aún más meritorio es que todos los miembros del grupo procedieran del Instituto Tuskegee de Alabama. Fueron The Commodores una bendición para Motown en los años 70, tiempos de zozobra para una compañía acostumbrada a reinar despóticamente. Elepés como 'Caught in the act' (1975), 'Movin' on' (1975) y 'Hot on the tracks' (1976) son inapelable funk-soul para las masas, dispuestos al pugilato con los 'pimps' más duros de la escena y al tiempo con azúcar suficiente para seducir a Nancy Reagan. Ah, sí, el cabecilla era Lionel Ritchie. Que ya volaba en solitario, entregado al gen meloso de The Commodores, cuando la formación grabó 'Nightshift' (1985) en recuerdo de Jackie Wilson y Marvin Gaye, bajas de 1984.

4. Frank Wilson ('Do I love you (indeed I do)', 1965)

Compositor y productor de Motown, y no precisamente de artistas de segunda fila de la marca discográfica: Marvin Gaye, The Supremes, The Miracles, The Temptations y The Four Tops fueron algunos de ellos. 'Do I love you (indeed I do)' fue su única grabación como intérprete y debido a que, supuestamente, solo se prensaron 250 copias en Soul, sello subsidiario de Motown, es uno de los sencillos más raros y cotizados de la historia de la música popular moderna. Cómo no, se convirtió en un himno de la arcana escena Northern soul de la década de 1970. Springsteen, un 'connaisseur'.

5. Frankie Valli ('The sun ain't gonna shine (anymore)', 1965)

Las armonías vocales del cuarteto blanco comandado por Frankie Valli y su celestial falsete fueron una influencia crucial para Brian Wilson con The Beach Boys (de hecho, siendo Wilson como es, fueron una obsesión en toda regla). El compositor y productor Bob Crewe fue, en comandita con el miembro del grupo Bob Gaudio, su principal suministrador de éxitos. 'The sun ain't gonna shine (anymore)', compuesta por Crewe y Gaudio, fue una primeriza tentativa de Valli en solitario. El orgullo de Nueva Jersey antes de que el puesto fuera ocupado por Springsteen.

6. Tyrone Davis ('Turn back the hands of time', 1970)

Nueva incursión de Springsteen en el esbelto soul de Chicago. La canción de marras da título al tercer elepé de Davies, una cima del estilo, que tuvo en los sellos hermanos Brunswick y Dakar, también Curtom un poco más tarde, su hogar. Nada podía fallar con un refinado purasangre como Tyrone Davies al frente, meticulosa producción de Willie Henderson y canciones 'top' del tándem Jack Daniels / Johnny Moore (The Drifters), Eugene Record (The Chi-Lites)... Curiosidad: la fabulosa portada de 'Can I change my mind' (1969), el no menos fabuloso primer álbum de Davies, fue objeto de homenaje en la contraportada de 'Searching for the young soul rebels' (1980), el debut de Dexys Midnight Runners.

7. The Four Tops ('When she was my girl', 1981, y '7 rooms of gloom', 1967)

'When she was my girl' es la canción estrella de 'Tonight!' (1981), el primer álbum de The Four Tops para Casablanca Records, extraña marca (Parliament, Kiss, Donna Summer, Village People... ) para que esta vieja gloria de Motown lanzara su segundo regreso. Nada en contra de 'When she was my girl', pero será que no hay momentos anteriores más álgidos y representativos del conjunto. Como '7 rooms of gloom' (1967), composición de los Midas de Motown Holland-Dozier-Holland.

8. The Temptations ('I wish it would rain', 1967)

La canción titular del álbum de 1968 con el que se despidió la formación clásica de The Temptations, con David Ruffin y Eddie Kendricks liderando, no sin lucha de egos, el formidable quinteto de canto y baile. Poco después el conjunto por el que deben ser medidas todas las 'boys bands' inició de la mano de Norman Whitfield su etapa de soul psicodélico, también brillante pero otra cosa.

9. Ben E. King ('Don't play that song', 1962)

Con The Drifters y en solitario fue Ben E. King un dios del rhythm and blues pre-soul, facción orientada al pop. Sin ir más lejos coescribió e interpretó 'Stand by me'.

10. William Bell ('Any other way', 1962, y 'I forgot to be your lover', 1968)

Artista y compositor de la escudería Stax de Memphis. 'Any other way' (1962) fue uno de los 'singles' que publicó antes de su primer elepé, 'The sound of a bell', de 1967, maravilla del arrebatado soul sureño no exenta de capas de seda donde también figura la canción de marras. El baladón 'I forgot to be your lover', coescrito por Bell y Booker T. Jones, salió como sencillo un año después.

11. Jimmy Ruffin ('What becomes of the brokenhearted', 1966)

Hermano mayor de David Ruffin. 'What becomes of the brokenhearted' (1966) muestra la factoría Motown en todo su esplendor: temazo de William Weatherspoon, Paul Riser y James Dean, los Funk Brothers (la banda de la casa) marcando ritmo básico y tremendo, saturación de coros cortesía de The Originals y The Andantes (más artistas de sesión de la casa), cortinas orquestales y Ruffin, grandioso, volando por encima de esa bola de sonido pasmosamente limpia.

12. Diana Ross & The Supremes ('Someday we'll be together', 1969)

Canción originalmente grabada por Johnny Bristol y Jackey Beavers en 1961. Fue el último de los 12 números uno de Diana Ross & The Supremes (The Supremes hasta que Diana Ross se convirtió en la pareja de Berry Gordy, el capo de Motown) en las listas estadounidenses. En realidad, aunque se atribuyó a Diana Ross & The Supremes, fue el primer sencillo de la diva en solitario: Mary Wilson y Cindy Birdsong no cantan en la pieza.