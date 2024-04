Un saxo baionés en la cumbre europea

Lleva casi un tercio de sus tiernas 22 primaveras entregado al saxofón. El joven músico baionés Jaime Estévez Moreira tuvo claro con solo 8 años, cuando se iniciaba en la Escola de Música de la Agrupación Musical de Belesar, que ese era su instrumento. Y “aínda que non existe no mundo case ningunha orquesta sinfónica con saxofón no seu cadro de persoal”, como él mismo asegura, decidió seguir el camino de la música clásica. “O jazz ou o pop non son o meu campo, de momento”, señala. Pese a elegir el camino difícil, su carrera se consolida en Europa.

Tras dejar la escuela local, estudió en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Enseñanzas Artísticas. Cursó su licenciatura en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears bajo la tutela de Xabier Casal, recibiendo el Premio Extraordinario al finalizar sus estudios. Fue allí donde conoció a sus amigos y compañeros en Litore Quartet, el cuarteto de saxofones de cámara con el que ha recorrido media España, parte de Europa, y ganado diversos concursos.

Ahora realiza un máster en interpretación clásica de saxofón en la prestigiosa Sibelius Academy of Music de Helsinki, una referencia mundial. “O peor non é o frío, senón a escuridade, no outono amence ás 10.00 e faise de noite ás 15.00... Iso afecta bastante”, relata. Su pasión lo ayuda a aclimatarse, sobre todo tras recibir la feliz noticia de su ingreso en la European Union Youth Orchestra, la Joven Orquesta de la UE. La entidad lo ha seleccionado para su gira de primavera y ya es uno de los 105 componentes elegidos entre 3.500 aspirantes de todo el continente.

Tres conciertos en Bélgica

Jaime será el único gallego en la formación estos dos meses. El grupo permanecerá tres semanas, del 20 de abril al 11 de mayo. Primero ensayará y luego ofrecerá tres conciertos: el 8 de mayo en Bruselas, el 9 en Brujas y el 10 en Charleroi. “Unha oportunidade única que seguramente non se repetirá porque esta é unha das orquestras máis importantes do mundo e porque o saxofón ten moi pouco repertorio dentro da música sinfónica”, apunta.

Serán solo dos los saxofones presentes en la formación, el suyo y el de Miquel Flores i Mula, compañero de estudios en Helsinki e integrante de su mismo cuarteto de saxos. Una feliz coincidencia que les permitirá ofrecer un concierto de música de cámara a dúo dentro del proyecto en Bélgica.

Disfruta del sueño europeo aunque con los pies en la tierra y pensando en el futuro. Tocar profesionalmente en una orquesta sería una forma de no despertar nunca, pero es consciente de que “non é un obxectivo realista porque apenas existen postos de saxofonistas en orquestras sinfónicas”. Así que buscará una oportunidad en la pedagogía para continuar cultivando su pasión en sus ratos libres. “Tratarei de acadar un posto de traballo como profesor que me dea unha estabilidade laboral para poder seguir desenvolvéndome como artista”.

