Arcade se llena de literatura

Los distintos géneros literarios y novedades del mundo editorial centraron ayer el protagonismo en la alameda de Talo Río de Arcade con la celebración de la tercera edición de la Feira do Libro de Soutomaior, que se celebra durante el fin de semana con la participación de siete editoriales. Esta cita cultural, por primera vez también saldrá de Arcade al ampliar su escenario con un programa de actividades en la Casa do Pobo do Val Sobral.

Los actos arrancaron ayer a las 10.00 horas en la carpa de la alameda que acoge los diferentes espacios, entre los que destaca el reservado a las siete editoriales presentes en la iniciativa. Además también cuenta con un Espacio Lector que durante las dos jornadas acoge charlas y coloquios con escritores y presentaciones de libros.

Otra de las propuestas de la feria es el Espacio Enreda que ofrece juegos y actividades de dinamización dirigidas al público infantil y juvenil y el Espacio Escenario, donde se desarrollan los espectáculos.

El certamen contó con tres espacios reservados a encuentros con los escritores, actividades infantiles y espectáculos

La jornada de ayer también estrenó un servicio de “bebeteca” destinado a los más pequeños, de 0 a 3 años, con un horario de 10.00 a 20.00 horas, en el que los padres pueden dejar a sus hijos para disfrutar de la feria con tranquilidad mientras que los niños se entretienen con acividades lúdicas.

Por la feria está previsto que pasen durante las dos jornadas espectáculos como “A libraría máxica” de Bea Campos y Marcos Alonso; “Travesías. Aventuras de libro” de Raquel Queizás o “As máis molonas de Pakolas” de Paco Pakolas. Entre los autores presentes estarán Masha Álvarez con la presentación de su libro “Dakota”; la charla coloquio “Mulleres galegas que fan historia” de Isabel Blanco; la presentación de “Banda deseñada cando sopra o vento” de Kiko Dasilva y del libro “Pedro, o piloto de gaivotas” del Manuel Darriba y la ilustradora Aida Alonso. También destaca la presentación de “Universo Bolechas” con Pepe Carreiro y la muestra gráfica de “Memorias dun neno labrego” de Iria Aldegunde.