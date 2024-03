Desahucian a Cruz, una madre de mediana edad de Mos: “Intentan quitarme mi herencia”

Tras ser desahuciada de la vivienda familiar, a Cruz Estévez no le faltaron apoyos. Tanto los vecinos que abrieron sus domicilios a los medios de comunicación, como los que fueron a arroparla a su salida de la casa insistieron en la injusticia que se cometía con la mujer. “No es normal este cambio de opinión del hombre con 88 años. Los hijos lo camelaron. Él no quería saber nada de esos dos hijos y ahora sí. Él no es él. No está cabal. Era Cruz quien andaba siempre con el padre y la madre de médico en médico; jamás vi a los hermanos hacer eso”, defendieron dos vecinos del lugar. Otra mujer, Áurea, con quien se quedará Cruz a partir de ahora, cuenta el mismo relato. “Dejó su trabajo para cuidar a su madre y ahora está fuera del mercado laboral, después de 15 años sin trabajar. La echan a la calle con 480 euros que está cobrando y un hijo menor de edad. Le han arruinado la vida en todos los sentidos”, lamenta. Al mismo tiempo insisten en que Cruz invirtió lo que tenía en la reforma de la vivienda de la que ayer se tuvo que despedir. “Esa casa solo tenía habitable una cocina, un baño y dos habitaciones. En una habitación dormía Cruz con su pareja y sus hijos, en dos camas de 90, y en la otra habitación su padre y su madre. Eso era lo que había y miren lo que hay ahora”, expuso la mujer. “Espero que haya justicia divina, ya que no la hay legal”, concluyó.