El autor del robo del coche con un niño en Tui asaltó un cajero tres horas antes

Tui vivió ayer una jornada ya más tranquila tras aguantar la respiración durante la hora y media que duró el robo de un coche con un niño de dos años en su interior en el colegio número 2 el pasado lunes. El hecho de que el pequeño estuviese bien y que el responsable fuese detenido permitieron a la familia y a todos los vecinos quitarse un enorme peso de encima después de lo sucedido. F. F. G., de 54 años y autor del robo del vehículo, pasó a disposición judicial ayer. Con un importante historial delictivo, como por ejemplo un quebrantamiento de la orden de alejamiento de su madre, el Juzgado de Instrucción número 3 de Tui acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Está investigado por hasta siete delitos: agresión sexual, detención ilegal, tentativa de robo con fuerza, hurto de uso de vehículo, lesiones, daños y conducción sin carné. Según apuntan fuentes judiciales, la magistrada acordó la prisión sin fianza precisamente por el riesgo de reiteración delictiva y por la gravedad de las penas que le podrían ser impuestas. La investigación por agresión sexual se debe al hecho de que cuando interceptaron al vehículo, el niño no estaba vestido “exactamente igual” que antes del robo. Es por ello que el juzgado está realizando las diligencias oportunas para descartar una posible agresión sexual. La Guardia Civil, no obstante, ya no había contemplado previamente este delito, pues según pudo saber este periódico el niño apareció con el pantalón mojado y sin pañal y la madre aseguró que ya venía así de la guardería y en el reconocimiento hecho en el centro de salud no se detectó ningún indicio de agresión sexual.

Cajero automático

Hay que apuntar que el hombre, como informó FARO ayer, ya pasó el fin de semana en el calabozo por violencia familiar contra su madre, y es muy conocido en Tui precisamente por su actividad delictiva. Según fuentes cercanas al caso, además, tras quedar libre el pasado lunes por el quebrantamiento de la orden de alejamiento de su madre, el detenido acudió supuestamente alrededor de las 13.00 horas a una sucursal bancaria en Guillarei y trató de forzar el cajero automático con una herramienta. Llevaba la cara parcialmente tapada con algún tipo de prenda, pero se le reconoció en las imágenes captadas por las cámaras del banco. Precisamente es por ello por lo que se le acusa de un robo en grado de tentativa.

Lo que llama la atención de ese asalto a un cajero automático es precisamente cuándo se produjo, en torno al mediodía, apenas tres horas antes de que acudiese al colegio y aprovechase que una madre, mientras iba a recoger a uno de sus hijos, se olvidase las llaves en el vehículo para robarlo, con un niño de dos años en su interior. La rápida actuación de la Guardia Civil y la Policía Local, que montaron un dispositivo de búsqueda de forma inmediata e incluso movilizaron a agentes de Portugal por si el hombre había cruzado la frontera, permitió que la historia acabase con final feliz: un vecino advirtió de la presencia de la furgoneta y avisó de forma inmediata, siendo una patrulla de la Policía Local la que acabó deteniendo a F.F.G. en la zona de la Veiga do Louro, en el entorno de la playa de Areeiros y próximo a la frontera con Portugal.

Agradecimiento

Precisamente ayer el Concello de Tui quiso mostrar públicamente su agradecimiento a las fuerzas de seguridad por su actuación para resolver el caso. El Ayuntamiento ve clave el rápido despliegue de efectivos, la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y, finalmente, la localización y detención por parte de la Policía Local de la persona responsable del delito, “demostrando la eficacia y profesionalidad de los agentes que participaron en la búsqueda y en la detención”.

Por otro lado, el gobierno local también resalta la “marea de solidaridad” demostrada por los vecinos del municipio y su implicación en la difusión de mensajes de alerta, especialmente aquellos que dieron aviso de la localización del coche y del niño, permitiendo la rápida actuación de la policía. “Sucesos como los vividos el lunes son excepcionales”, señala el Concello, que celebra el final feliz y que el niño no haya resultado herido.