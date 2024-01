El PP en Redondela denunció ayer el decepcionante de resultado de la auditoría interna encargada por el gobierno local para aclarar las supuestas irregularidades en el expediente para solicitar una subvención para la reforma de la plaza de abastos en el que se falsificó la firma del arquitecto, una investigación que asegura que se ha cerrado “en falso” y sin ningún responsable. Ante esta situación, el portavoz popular Javier Bas exige la reapertura de la investigación “hasta el final” para conocer todo lo ocurrido en ese procedimiento y para depurar responsabilidades. De lo contrario, pondrá la documentación en manos de sus servicios jurídicos para que valoren la posibilidad de trasladar los hechos a la Fiscalía.

Bas subraya que a pesar de que el informe de la auditoría “deja clara la existencia de graves irregularidades”, queda pendiente identificar a los responsables de las mismas, para lo que el perito contratado propuso una serie de pruebas que no fueron practicadas por el Concello. El líder popular critica la “evidente falta de interés” mostrada desde el Concello para dilucidar la identidad de las personas que cometieron las graves irregularidades que supusieron la pérdida de una importante subvención de 1,5 millones de euros, por lo que presentarán en el próximo pleno una moción para obligar así a los responsables municipales a dar todas las explicaciones pertinentes sobre este asunto ante los ciudadanos.

El informe de la auditoría “deja clara la existencia de graves irregularidades” Javier Bas - Portavoz del PP

El informe de la auditoría interna concluye que efectivamente la firma del arquitecto en el expediente de la subvención fue manipulada, ya que la rúbrica que aparece corresponde a un documento presentado en 2021 –dos años antes– por el mismo arquitecto. Por tanto, evidencia que el expediente presentado ante el Ministerio de Industria para acceder a la ayuda “fue firmado de manera ilegal y puede incurrir en un delito”, señala Bas.

Asimismo indica que en la auditoría se identifican varias entradas realizadas “por una persona de la máxima confianza de Digna Rivas y que en ese momento formaba parte de la corporación municipal [aunque no quiso dar su nombre]”, que efectuó hasta veinte modificaciones en el expediente de solicitud de la subvención. Bas desvela que esa persona “fue requerida desde el Concello para que aportase la información que tuviese acerca del expediente manipulado, pero no atendió el requerimiento. “Y, sorprendentemente, el Concello no hizo otra tentativa para que pusiera a disposición del instructor las pruebas que pudiese tener en su poder”, critica.

Por último, ante la gravedad de los hechos, el PP solicita a Rivas que cumpla con su compromiso público de “llegar hasta el final para depurar responsabilidades” y le instan a que retome la investigación “para que todos los vecinos puedan conocer la verdad de este escándalo que impidió rehabilitar la plaza de abastos”, concluye Bas.