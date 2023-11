El Concello de Redondela ha abierto un expediente de investigación interna para clarificar los trámites realizados en la solicitud de una subvención ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en abril de este año. Como parte del ejercicio de transparencia que el ejecutivo local ejerce en todos sus actos de gobierno, y ante la presentación por parte del Partido Popular de un escrito en el que insinúan que existieron irregularidades en el proceso, la Alcaldía informa públicamente de las gestiones llevadas a cabo por parte del Concello “moito antes de que este grupo da oposición [en referencia al PP] presentase o escrito”, puntualiza la regidora local, Digna Rivas .

La dirigente municipal explica que ante la recepción de una notificación que denegaba la concesión de dicha subvención, el Concello contactó con las personas involucradas en el expediente “para clarificar as causas da non concesión e iniciou unha investigación reservada que actualmente se atopa en curso”. Este expediente de investigación está a la espera de contestación por parte de entidades y personas “que nada teñen que ver nin co grupo de goberno actual nin co persoal do Concello de Redondela”, señala.

Rivas afirma que el gobierno local “cumpre escrupulosamente coa normativa legal e non pode tolerar prácticas políticas baseadas en conxecturas propias, e moito menos vai vulnerar o dereito á presunción de inocencia de calquera cidadán sen proba algunha, como pretende o Partido Popular”. La regidora advierte que las prácticas políticas que acusan directamente a las personas “deben ir acompañadas de actos responsables, como a presentación no xulgado destas acusacións, en lugar de insinuacións que en caso de falsidade non carrexen responsabilidade penal ou política algunha”.

Rivas explica que para aclarar esta situación está en curso un procedimiento administrativo interno “que seguirá a súa tramitación con total respecto á lexislación vixente”. Una vez resuelto “o Concello adoptará todas as medidas legais que estean na súa man para depurar responsabilidades no caso de confirmarse que houbo algunha irregularidade ou adulteración nos documentos presentados”.