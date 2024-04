Otra vez el mejor de la jornada

La enorme actuación de Iago Aspas frente a Las Palmas ha permitido al goleador celeste añadir dos goles y dos asistencias a sus números de la temporada y ganarse la designación de mejor jugador de la última jornada liguera. El moañés ha sido designado MVP de la jornada para la Liga y el portal especializado en fútbol Who Scored, que le concede su máxima puntuación (10). Tasos Douvikas figura además junto al morracense en el once ideal de la trigésimo segunda jornada, mientras que Williot Swedberg y Carles Pérez están en el equipo más rentable.

El nombramiento de MVP (Jugador Más Valioso en inglés) no le pilla de nuevas a Iago. Es la novena ocasión en que el goleador del Celta ha sido designado como el mejor del campeonato en una jornada determinada. Ningún otro jugador español de LaLiga lo ha conseguido en tantas ocasiones. Lo han logrado un par de veces Gabri Veiga (el pasado curso), Brais Méndez (dos veces con el Celta y otras dos con la Real Sociedad) y Pione Sisto, mientras que Matías Dituro, Nolito, Fabián Orellana, Guiseppe Rossi, Rafinha y Carles Pérez han recibido este nombramiento en una ocasión.

Aspas no es el único de los futbolistas celestes que han sido distinguidos por el partido contra Las Palmas. En el once ideal de la Liga Fantasy figuraba también Tasos Douvikas, autor de un gol y una asistencia frente a los grancanarios, saliendo desde el banquillo. El artillero griego, que apunta a la titularidad en Mendizorroza por sanción de Larsen, fue también incluido en el once ideal de la jornada junto al propio Iago. También figuran en la relación Antonio Sivera y Carlos Benavídez (Alavés); Eric García, Miguel Gutiérrez, Iván Martín y Savio (Girona), Lucas Vázquez y Jude Bellingham (Real Madrid), Pepelu (Valencia) y Ayoze Pérez (Betis).

Douvikas anotaba frente Las Palmas su quinto gol del curso en LaLiga, a los que hay que sumar los seis que marcó en la Copa del Rey, competición de la que fue máximo goleador junto al mallorquinista Abdón Prats y el rojiblanco Asier Villalibre. El griego contabiliza cinco tantos en menos de 700 minutos en Liga.

El partido contra Las Palmas permitió a Iago Aspas elevar a ocho la cuenta de asistencias de la temporada. El moañés es el máximo asistente del Celta y el segundo en esta apartado en LaLiga tras Álex Baena, del Villarreal.

Aunque sus números goleadores están lejos esta temporada de su mínimo en Primera con el Celta (12 tantos), el astro morracense todavía está en disposición de alcanzar los dobles dígitos (diez o más goles y asistencias), logro que en la historia reciente del Celta solo han conseguido él mismo, Nolito y Alexander Mostovoi.