Tui, sede do Campionato de España e Copa Ibérica de T-850 e G6

O río Miño ao seu paso por Tui será hoxe o escenario do Campionato de España e Copa Ibérica de embarcacións T-850 e G6. A proba está organizada pola Real Federación Galega de Motonáutica, en colaboración co Concello de Tui, coa Real Federación Española de Motonáutica, coa Comandancia Naval do Miño, e Protección Civil de Tui e Tomiño.

O pasado luns na rúa Olímpicos tudense tivo lugar a presentación na que se destacou o río Miño como un marco espectacular para desenvolver esta proba que reunirá a pilotos de alto nivel, nun evento deportivo que conta tamén cun grande atractivo turístico.

Así Carlos Estévez, da federación galega, salientou que serán once os pilotos españois e portugueses que competirán o sábado polo título. Carlos López da Comandancia Naval do Miño, amosou a disposición que sempre teñen para colaborar nos eventos que se celebran en Tui. Daniel Benavides, xefe territorial de Deportes, destacou coma a motonáutica volve ser o centro de atención a nivel estatal, destacando a oportunidade que é poder realizar esta fin de semana en Tui este campionato ibérico. Nava Castro, deputada de Turismo, fixo fincapé no atractivo desta proba xa que por unha banda contará cun alto nivel deportivo e por outra celebrarase nunha paraxe entre dous países. “Un atractivo turístico ao que se suman o río, o conxunto histórico, o Camiño Portugués, que fan que Tui teña todo para que as persoas disfruten”, engadiu a deputada.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, salientou a idoneidade do río Miño ao seu paso por Tui para a celebración deste campionato: “Trátase dunha proba que pon a Tui no mundo da motonáutica e das competicións náuticas, que serven de escaparate da cidade”.

Once pilotos españois e portugueses danse hoxe cita nesta competición. Trala apertura de boxes, as verificacións e a reunión de pilotos, ás 10.30 horas comezarán os adestramentos libres. Disputaranse un total de catro mangas, ás 14 horas a primeira, ás 16 horas a segunda, ás 18 horas a terceira, e ás 20 horas a cuarta. A entrega de premios está prevista para as 20.30 horas.