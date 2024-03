“Hugo Álvarez va a seguir en el primer equipo”

Alfredo Álvarez Paredes, ‘Fredi’, (Moaña, 1976) arrancó su segunda etapa en el filial del Celta (lo dirigió 12 jornadas en 2014) como relevo de Claudio Giráldez, ahora con el primer equipo. El técnico moañés se estrenó con un empate en León y el domingo pasado celebró una goleada en Balaídos ante el Fuenlabrada.

Tras dirigir desde agosto al Celta C Gran Peña, Fredi Álvarez afronta la recta final del curso con un Celta Fortuna situado en la tercera plaza y con muchas opciones de repetir en el play-off de ascenso a Segunda. Ya no podrá contar con Hugo Álvarez, que se queda en el primer equipo. En cambio, sí estará a su disposición Damián Rodríguez, tras debutar en Primera ante el Sevilla. Asume Fredi el papel de preparar a los jugadores para el primer equipo y agradece la apuesta del club por un proyecto total de cantera, incluidos los entrenadores.

–¿Cómo se siente tras la victoria en Balaídos por goleada en el regreso al filial una década después de su paso efímero?

–Muy contento. Cuando te dan una segunda oportunidad para entrenar a este equipo, pues para mí es un reto muy ilusionante y lo asumí con mucha alegría. Es verdad que todo fue muy deprisa pero estoy contento y con la intención de trabajar para seguir formando parte del proceso que se ha marcado el club en estos últimos años.

–¿Ha cambiado mucho el club desde su anterior etapa en el filial?

–Sí. La estructura ha cambiado mucho. En aquella época, muchos de los que trabajábamos no teníamos dedicación exclusiva al club y ahora sí la tiene mucha gente y eso lógicamente va a favorecer la mejora individual de los futbolistas.

–Entonces, la apuesta del club por la cantera también parecía más tímida que en la actualidad.

–Antes parecía que se hablaba de formación de cantera en cuanto a jugadores nada más. El nuevo consejo [del Celta] ha decidido no solo tirar de cantera de futbolistas sino también de entrenadores. Hacía muchísimo tiempo que un entrenador del primer equipo no procedía de la cantera y se ha dado el paso también de que entrenadores de la base hayamos subido a categorías superiores. Y eso también es cantera. El club ha decidido generar un proyecto de cantera total y estamos muy contentos por ello. Esto es un aliciente para todo el mundo, va a empatizar mucho más con la afición, ya lo está haciendo, y con esa intención el club ha dado un paso importante. Todo el mundo está más identificado con el proyecto que en años anteriores.

–¿Qué supone para los entrenadores de la cantera que el club apostase por Giráldez, otro profesional de casa, para dirigir al Celta?

–Para nosotros es un aliciente súper importante. Para los que trabajamos con la cantera lo vemos como una oportunidad, es un estímulo muy importante para cualquier entrenador de cantera, que tenga ese sueño, como tenía Claudio, de llegar un momento en el que pueda entrenar al primer equipo. De esta manera revitaliza un poco más las ganas, el buen hacer de los entrenadores de cantera y todos pensemos que en algún momento, si hacemos bien nuestro trabajo, podamos tener también esa oportunidad de dirigir al primer equipo.

–¿Qué sintió el domingo al regresar a Balaídos con el filial?

–Una sensación maravillosa, increíble el jugar en Balaídos ante nuestra afición, que se está sintiendo muy identificada con el club y con el equipo, que viene apoyando de una forma brillante a un Celta Fortuna del que se vienen hablando maravillas en los últimos tiempos. Muy feliz, muy contento, sobre todo por brindarles esa primera victoria con este nuevo cuerpo técnico. Espero que sea el primero de muchos.

–¿Qué supuso ese triunfo y la manera de conseguirlo?

–Llevamos muy poco tiempo trabajando con este equipo y no es fácil asimilar conceptos que nosotros intentamos introducir en un equipo que lo viene haciendo muy bien. Sabía que teníamos un comienzo difícil, apretado, pero lo más importante es ganarse la confianza de los chicos porque a partir de ahí todo va a ser mucho más fácil. Igual que creían en el anterior entrenador, esperamos que crean también en nosotros. A partir de ahí, queremos crecer y formar una base que nos pueda dar solidez de cara a lo que resta de la temporada.

–Decía sentirse contento de entrenar al filial por los automatismos que tenía al jugar pero que esperaba darle su toque personal. ¿Qué pinceladas le gustaría añadir?

–Introducir pinceladas no es fácil. No tenemos tiempo y sabemos que hay que mantener la base de lo que se estaba haciendo muy bien. Entonces, queremos intentar meter pequeños matices en fases del juego. Eso no quiere decir que se estuviesen haciendo mal pero los entrenadores tenemos nuestro propio sello. Sabemos que el proyecto del club tiene una dirección, así como un modelo de juego y nosotros vamos en la misma dirección. Cada entrenador puede matizar pequeños detalles pero teniendo claro que la idea de juego tiene que ser la misma: un equipo protagonista, presionante, ambicioso, que quiere recuperar el balón en campo contrario... Eso lo vamos a mantener porque es la identidad que nos ha marcado el club. Con esa idea vamos a trabajar.

–¿Se marca alguna meta clasificatoria con el filial?

–No. Todos somos conscientes de que el equipo está en una muy buena posición, que es muy bonito jugar un play-off pero somos conocedores de que nuestro objetivo es otro. Tanto Marián (Mouriño) como Marco (Garcés) me dijeron que no me preocupara de la clasificación sino de mejorar a los chicos, ese es el objetivo principal. Vamos a pelear por todo y por lo máximo, pero el primer objetivo es otro.

–El sábado visitan al Tarazona, un equipo apurado en la tabla que viene de ganar a la Ponferradina. ¿Qué partido espera?

–Un partido difícil. Es un equipo que se está jugando la vida por la salvación. Espero un partido complicado en un campo pequeño. De los partidos incómodos que nos quedan de aquí al final de la temporada. Pero si estamos a nuestro nivel vamos a tener muchas opciones de ganar.

–¿Descarta ya poder contar con Hugo Álvarez?

–Hugo Álvarez ha dado un paso adelante, está compitiendo muy bien con el primer equipo. Una vez que dio ese paso adelante ahora no podemos dar pasos atrás. Ahora él tiene que intentar seguir compitiendo bien en el primer equipo y estoy convencido de que a corto plazo no vamos a tener opción de contar con él, pero eso es una señal de que hay cantera y jugadores válidos para el primer equipo.

–¿Y qué papel tendrá Damián Rodríguez tras debutar en Primera?

–El tema Damián es un poco diferente al de Hugo Álvarez. Sigue trabajando a diario con el primer equipo y a final de semana se determinará dónde juega. Pero sería otra buena noticia que no pudiéramos contar con él.

