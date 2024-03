Giráldez: “Vamos a ser valientes”

Claudio Giráldez González (Porriño, 1988) ha cumplido a los 36 años el sueño de poder dirigir a la primera plantilla del Celta tras casi una década ocupado en diferentes equipos de la cantera celeste. Tras triunfar con el Celta Fortuna, con el que peleó por el ascenso a Segunda División y este curso mantenía en los primeros puestos de la Primera RFEF, el Celta le concede la oportunidad de relevar al veterano y laureado Rafa Benítez al frente del equipo celeste con el objetivo de evitar el descenso de categoría en las diez jornadas que restan de Liga. En su presentación como nuevo entrenador del Celta, Giráldez insistió en su intención de ser “valiente” en sus planteamientos tácticos, algo de lo que adoleció el equipo con Benítez, “para intentar dominar los partidos”. Pese a su inexperiencia en el fútbol profesional, el joven entrenador se siente “preparado” para acometer su nueva responsabilidad, que ha despertado una gran ilusión en el club, en la plantilla y en la afición.

Para oficializar el relevo en el banquillo, el club renunció al ornato del salón regio de A Sede y eligió la sala de prensa de Afouteza, donde Giráldez acababa de dirigir su primer entrenamiento con una plantilla en la que Iago Aspas y Vicente Guaita le superan en edad. A la cita acudieron la presidenta del club, Marián Mouriño, su director deportivo, Marco Garcés, y varios colaboradores del nuevo entrenador del Celta.

“Estoy muy ilusionado, muy contento. Como siempre he dicho, es el sueño que tenía como aficionado del Celta. Era entrenador del segundo equipo, así que tengo que estar preparado para cuando el club me necesite. Se dio así, es lo que hay”, señaló Giráldez tras ser presentado por Garcés. “Me siento preparado, esto es fútbol. Sé que mucha gente va a dudar porque la vida está llena de noes, pero hay que superarlos desde el trabajo, desde el resultado, desde lo que hace el equipo en el campo”, apuntó el nuevo técnico, antes de analizar el momento de su llegada al primer equipo, situado a dos puntos de los puestos de descenso, que ahora marca el Cádiz: “Tengo que agradecer al club por ser valiente para meter a un entrenador de la casa en este momento difícil. Es un momento perfecto para entrenar a tu equipo, nunca hay mal momento para entrenarlo, nunca hay un momento que sea de presión o de vida o muerte. Estamos en un deporte, me motiva mucho el reto y lo cojo con la mayor ilusión posible”, subrayó.

Con la misma naturalidad que respondía a la prensa como entrenador del Celta Fortuna, Giráldez dio unas pinceladas de cómo espera que juegue su equipo: “Vamos a ir a campo rival y vamos a ser valientes, intentar dominar los partidos, no tener miedo de afrontar cualquier partido sea contra quien sea. Tenemos la capacidad de ganar en cualquier campo y vamos a intentar mostrarlo ya en el Pizjuán”, dijo el sustituto de Benítez en referencia al compromiso del domingo ante el Sevilla (14 horas, Gol Play).

Pese al enorme reto que supone para su primera experiencia en la élite evitar que el Celta descienda, Giráldez se muestra tranquilo y seguro: “Tengo toda la confianza en que vamos a hacer las cosas bien porque cuento con una gran plantilla, un club que me respalda, la comunión entre la afición, la prensa y nosotros, que es la clave para que las cosas vayan bien. Estoy muy tranquilo porque tengo un cuerpo técnico muy capacitado, con mucha experiencia en la categoría muchos de ellos y con otra gente que debuta igual que yo pero sabemos que vamos a transmitir toda esa ilusión y toda esa energía que transmitimos desde que hemos llegado al club”.