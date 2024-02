“Estoy centrada en poner las bases de los próximos 100 años”

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, en la segunda parte de su entrevista con FARO, repasa el legado de su padre, cómo se produjo el traspaso de poderes, y afronta cuestiones como la reconciliación con el alcalde o la puesta en marcha inminente del equipo femenino.

–¿Desde cuándo existe en su cabeza esa idea de club que ha empezado a ejecutar?

–Yo creo que hace tres años, cuando vuelvo a España. Empiezo a meterme, a involucrarme más, a conocer equipos de otros países, a aprender cómo funciona el mundo del fútbol, a conocer cómo funciona un proyecto deportivo...

–¿En ese momento, cuando regresa a España, ya sabe que va a asumir la presidencia del Celta o es algo que surge después?

–Es algo que ya habíamos hablado en la familia, no le habíamos puesto fecha, pero con mi vuelta poníamos en marcha esa sucesión natural. Yo volvía y me preparaba para asumir la presidencia.

–Hubo una famosa rueda de prensa en Balaídos de Carlos Mouriño en la que comentó la posibilidad de buscar una salida y daba a entender que la familia no quería hacerse cargo del club. ¿Qué cambió?

–Me perdí esa rueda de prensa... En la familia nunca pensamos que el presi fuese a vender el Celta, no se nos pasó nunca por la cabeza. Porque no lo iba a hacer, nunca, yo creo que ni se le pasó a él. Desde lejos, para nosotros, fue como anecdótico. Vinieron unos chinos o lo que fuese pero no lo iba a vender.

–Carlos Mouriño accedió a la presidencia con toda su carrera empresarial ya hecha; a usted, en cambio, le coge en un momento de madurez. ¿Ha pensado en una duración concreta o es un horizonte abierto?

–En la cabeza tengo más proyecto que fechas. Quiero construir un proyecto que consolide al Celta en Vigo y que le dé muchos años. Para eso hay que tener una afición fuerte, que la tenemos, y era necesario recuperarla. Estaba medio dormida o enfadada y ahora está ahí. Lo comprobamos en cualquier iniciativa que tenemos y es un orgullo verlos y ver cómo reaccionan incluso en esta situación. Y pienso en un proyecto grande, en un Celta que compita con equipos de Primera, Segunda, Primera RFEF en los que están entrando grupos (de inversión)... Si no nos preparamos y hacemos algo fuerte, no vamos a poder competir. Mi pensamiento es qué hacemos para garantizar los próximos cien años del club y estoy centrada en poner las bases.

–¿Se plantea un apoyo exterior, algún grupo de de inversión que se una a la familia Mouriño?

–Por ahora no, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. En estos momentos el objetivo es hacer un proyecto deportivo que nos lleve a esa competitividad que buscamos y seguir reconectándonos con la comunidad. Estoy centrada en eso.

–En el momento de la sucesión, ¿su padre le dio algún consejo?

–Sí. Me dijo: “Quédate con mis aciertos y no repitas mis errores”.

–Él ha decidido apartarse de la exposición pública. ¿Cómo ha asumido la nueva situación?

–Ahora muy bien. Ha vuelto a recuperar muchas cosas, pero no fue fácil para él. Era el proyecto de su vida, al que estaba muy pegado, su ilusión. Como fue un poco precipitado en los tiempos que nos habíamos marcado, la verdad es que le costó alejarse mucho. Es desligarse de lo que llevaba 17 años viviendo en cuerpo y alma. A todos los niveles. Fue difícil para él. Ha tenido mucho mérito y ha regresado ahora fuerte, apoyándome un montón y con ganas de disfrutarlo desde otra perspectiva. El otro día ya volvió a Barreiro, ha estado en Balaídos en otro partido. Sigue igual, enganchado a lo que han hecho el juvenil, el cadete, los pequeños; de eso no se desconecta.

–¿Y cómo lleva que usted esté corrigiendo esos “errores” que le decía que no repitiese?

–Lo lleva con expectación. Sé que está contento con el tema de la afición. En todo el tema de las relaciones institucionales, de recuperar la paz social, es algo que él apoya. Quiere que lo intente, a ver si soy capaz (de arreglar) aquella situación que él trató de reconducir y tener una buena relación con todas las instituciones.

–La foto suya con el alcalde era muy esperada. Su padre reconocía que era una discrepancia de criterios, pero también falta de química personal. ¿Es solo una foto, una pose, o percibe que la relación con Caballero se ha podido reconducir?

–No creo que sea una foto solo. Creo que la intención del alcalde es reconducir la situación como también lo es para el Celta. Como siempre, hay diferencias y puntos de vista diversos. Yo he hablado con el alcalde, le he explicado el proyecto y creo que ha entendido la magnitud de lo que quiero para el Celta, que es asentarlo en Vigo con un convenio que nos garantice tener cincuenta o cien años más con unas instalaciones que podamos explotar, que es lo que hoy nos pide la Liga Impulso y lo que están haciendo el resto de equipos. Ha entendido que estamos compitiendo por ver quién gestiona mejor; ha entendido que la ciudad deportiva es importante para crecer en el mundo del fútbol aunque esté en Mos. Me ha transmitido que ha entendido lo que necesitamos, como quedarnos con A Madroa porque queremos crecer y crecer en cantera, en proyecto, en fútbol femenino... Incluso las instalaciones de Mos no nos llegarían para todo lo que queremos. Ve la grandeza y la magnitud del proyecto. Pero lo ve él y el resto de instituciones con las que hemos hablado, como Diputación y Xunta. Les explicamos lo que necesitamos para seguir siendo un equipo referencial en Galicia y con una competencia dura. Aquí compiten todos por ver quién lo hace mejor. Los resultados deportivos marcan mucho, pero no llega. Hay que tener un proyecto integral.

–Ha mencionado la reforma de Balaídos y la grada que queda por hacer. Entiendo que están hablando de redactar un nuevo convenio.

–Todas las partes queremos supeditar la inversión de la grada de Gol, que financian el Concello y la Diputación y donde nosotros ejercemos de inquilino. Para justificar la inversión tiene que ser buena para todas las partes y eso se garantiza con un convenio de larga duración. Para nosotros es importante explotar el estadio en el día de partido pero también el día de no partido, poder hacer cosas con la afición, actuaciones como la del pasado domingo, programar conciertos... Cosas que parecen fáciles pero que no lo son cuando no existe una buena relación. Cuando la hay, todo fluye. El domingo, pese al resultado adverso, vimos un ambiente espectacular, fuerte. Eso se consigue cuando hay paz social, cuando las instituciones están de cara y todo el mundo quiere sumar.

–En el medio también está la candidatura para el Mundial de 2030. ¿Qué posibilidades cree que tiene y de qué manera podría influir en cuanto al aforo del estadio?

–Para la ciudad es un tema interesante que haya partidos del Mundial, un gran logro para todo Vigo y sus alrededores. Una buena relación con todas las instituciones volvería a ser esencial porque todas tendrían que prestar su colaboración. Nosotros tendríamos que jugar en un estadio que a lo mejor se tendría que reformar de nuevo. Pero si vas de cara con todas las instituciones se pueden hacer cosas muy buenas.

–¿Contempla el club la posibilidad de entrar también a financiar parte de la obra de Gol?

–Es una obra pública que sale a concurso, pero hay que pensar que allí está el museo, las taquillas, los almacenes de las tiendas y las oficinas... Esa obra y todo el traslado, cómo mueves todo hacia otra zona y acondicionas Balaídos para seguir dando esos servicios, es algo que tenemos que asumir nosotros. Eso también va a ser una inversión importante.

¿Equipo femenino? Decidimos que lo mejor es fusionarnos o absorber alguna entidad ya existente

–Otra pata es el proyecto GS360, que el alcalde ha querido obstaculizar. ¿Ve posible que esa oposición vaya a desaparecer?

–Yo creo que tenemos que trabajar todos juntos para que entiendan la importancia del proyecto y que sepan que todos podemos salir bien si apoyamos al club de la ciudad. En cuanto nos convenzamos de que puede pasar ya no habrá ciertos límites. Al final una calle de Afouteza pertenece a Vigo y a un paso están el Mercantil y la Universidad. Si pensamos en grande y en el Gran Vigo, no debería haber ciertos problemas. Cuando las cosas no fluyen es cuando todos pensamos en obstaculizar. Pero yo confío en que están entendiendo la importancia de crecer arriba porque estamos compitiendo con las ciudades deportivas del resto de clubes. Todos están invirtiendo en instalaciones como exige la Liga Impulso y CVC. Los que se queden atrás no serán tan competitivos.

–¿El plan sigue siendo de desarrollar GS360 de forma integral, ha sufrido modificaciones, piensan solo en los campos de fútbol?

–Más que el rendimiento económico, que también cuenta para recuperar esa inversión y tener ingresos procedentes de otras actividades, lo importante es darle ese crecimiento que te permita ser más grande alrededor del fútbol. Tienes que captar talento, que se quiera formar aquí, que te ayude a desarrollarte en salud, tecnología... No solo en jugar al fútbol sino todo lo que lo complementa. La lucha es por tener equipos mejor preparados, no solo en el césped en sport science, en medicina, en tecnología; quién va a aprovechar los recursos para formar mejores plantillas e invertir mejor. Y eso se retroalimenta si tienes un ecosistema del mundo del deporte que fortaleces, del que aprendes y con el que consigues captar talento para mejorar precisamente ese ecosistema. Siempre pongo el ejemplo del clúster del automóvil. ¿Cuándo mejora Citroën? Cuando todo alrededor se vuelca en mejorar a Citroën y todo el mundo le da lo mejor que tiene para que esto cada vez funcione mejor, sea más grande, más indispensable y nadie lo pueda mover de aquí. Las sinergias que generas alrededor te fortalecen como empresa. Eso es lo que queremos afianzar arriba, que sea un clúster de innovación orientada al deporte y a la salud y que eso nos haga mejores como equipo y como club.

–El césped está siendo un lastre para el equipo y todo sucedió a raíz de un concierto en el que se destrozó el drenaje. ¿Está aclarado quién debe asumir la responsabilidad?

–Para nosotros lo importante era garantizar que el césped estuviese y no esperamos a ver quién lo tenía que pagar. Vamos solucionando sobre la marcha. Es un tema que se nos ha complicado mucho, pero haremos lo posible por mejorarlo. Hemos invertido en el cambio del terreno de juego varias veces y haremos lo que haga falta, como si tenemos que cambiarlo cada semana. Tenemos que asegurar que el césped no ponga en peligro los resultados deportivos. A partir de ahí ya nos meteremos en quién lo tiene que pagar, ya veremos cómo solucionamos eso.

–¿Le cuesta estar en el palco?

–Sí. Me cuesta porque yo soy muy natural y allí tengo que guardar mucho las formas por el respeto al equipo que está a mi lado. Pero no puedo estar callada ni quieta y debo estar comentando continuamente. No se lleva bien. En el primer partido contra el Granada habían pasado veinte minutos y seguía temblando.

–¿Y desde el palco el sentido del oído se hace más sensible, se escucha mejor lo que llega desde la grada, las protestas, los reproches?

–Escucho lo que sale de la grada, mucho más que los comentarios que pueden llegar de atrás en el palco. Pero estoy centrada en el juego porque se genera mucho debate en el club cuando hablas con Rafa, con Marco. Procuro aprender y eso me obliga a estar pendiente de lo que está pasando en el campo.

–Es la primera presidenta del Celta. ¿Ha notado en este tiempo que queda camino por recorrer en este sentido porque su presencia no se tome aún con naturalidad?

–Hay mucho recorrido por hacer, pero yo no lo he sentido. Tampoco soy una persona que esté alerta sobre ese tipo de cosas. Tendría que ser algo muy notorio para que notase que me han tratado de forma diferente por el hecho de ser mujer. Siempre me he movido desgraciadamente en un mundo de hombres porque en la alta dirección y en los consejos era así. Estoy acostumbrada y no he sentido nada especial en este tiempo. Pero es evidente que hay camino por recorrer. Yo me siento orgullosa de que muchas mujeres se vean en proyectos similares y que haya niñas que puedan ver gracias a mí que pueden afrontar un reto que parecía solo para hombres.

–¿Qué se puede apuntar de cara al proyecto femenino?

–Nosotros somos un club de cantera por lo que en un proyecto femenino la cantera tiene que ser primordial. Tiene que ser un proyecto que vaya creciendo con el desarrollo de las chicas que vayan formándose. Y si para eso tenemos que ir escalando y subiendo categorías, y no empezar con un equipo más grande, no será un problema. Es difícil por las limitaciones de la Federación. Ahora mismo estamos en ese estudio mercantil y jurídico de en qué condiciones podíamos absorber un equipo. Para llegar a este punto hemos estudiado mucho cómo era la situación del fútbol femenino en Galicia y en el norte de Portugal. Con esa información decidimos que lo mejor era fusionarnos o absorber alguna entidad femenina ya existente. Si empezábamos de cero íbamos a canibalizar lo que ya hay y en vez de ampliar la masa, la íbamos a empequeñecer. Porque si sacamos a las chicas del Sárdoma, del Mos, al final resulta que desvisto a los demás para vestirme yo. En cambio, si coges un equipo, puedes comenzar con un proyecto que ya está hecho desde sus categorías inferiores. Es un proyecto que me ilusiona un montón. No voy a decir que llegamos tarde, sino que llegamos para ser un proyecto con su propia identidad, con su fuerza, con independencia, que desarrolle una identidad, que no se les llame equipo femenino sino que tenga personalidad, que haga que muchas niñas se vean reflejadas y que les dé la oportunidad de seguir creciendo. También le estamos dando vueltas a las infraestructuras, pero la próxima temporada tendremos equipo femenino seguro.

–¿Con el nombre del Celta?

–Tendremos equipo femenino seguro.

–¿En Vigo, en qué campo, presupuesto…?

–Un equipo que jugará en Vigo. Dependiendo de la categoría en la que milite porque todavía no hemos cerrado las opciones, que son varias, tiene un presupuesto. Queremos presentarlo todo pronto y que ellas tengan su propio espacio, su propia personalidad.

–Un sector del deporte de Vigo sueña con que el Celta recupere las secciones de atletismo o baloncesto, que los integre en su estructura. ¿Eso es imposible?

–Ahora mismo, en el corto plazo, no está en la mesa. Estamos con el plan estratégico del club para los próximos años. Creo que con el tema de GS360 y la apertura de nuevas instalaciones se van a abrir nuevas oportunidades. Lo que no tiene sentido hoy es adquirir secciones por adquirirlas sin más. Si quieres crecer, necesitas infraestructuras; en el deporte es así. O tienen dónde prepararse con el nivel que les puedes dar, con tus entrenadores y tú liderando el proyecto, o se quedan en colaboraciones que están muy bien, pero no van más allá. Cuando se termine Mos nos puede dar esas oportunidades.