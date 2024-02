El Celta presentó ayer en A Sede al atacante argentino Tadeo Allende, tercera y última de sus adquisiciones en el mercado de invierno. El delantero, de 24 años, ha firmado con el conjunto celeste por cuatro temporadas y media, hasta junio de 2028, pero con la idea de que su rendimiento sea inmediato y la determinación de ayudar al Celta a salir del bache en que lleva metido desde comienzos de temporada. “Vengo con todas las ganas a dar el cien por cien para salir de la situación en que estamos”, proclamó el nuevo fichaje céltico, que agradeció “la gran oportunidad” que le brinda el conjunto celeste de crecer en su carrera. “Era mi oportunidad y lo sentía. No iba a dejar pasar el momento”, aseguró.

Explicó, en este sentido, el futbolista argentino que la llamada del Celta lo cambió todo. “Todo fue muy rápido, de un día para otro. Estaba hablando con otros clubes pero cuando me llamó el Celta no lo dudé. Vengo a disfrutarlo”, dijo.

Tadeo Allende puede desempeñarse en cualquiera de las posiciones del frente ofensivo, aunque él mismo se definió como un especialista de banda. “Puedo jugar por el centro, pero es en la banda donde me encuentro más cómodo, siento que puedo dar más jugando por fuera. Empezando por fuera me he sentido muy cómodo últimamente”, explicó el atacante, que se postuló para debutar ya este fin de semana contra Osasuna: “Vengo de hacer una pretemporada de 25 días en Argentina y me siento muy bien físicamente para enfrentar el partido del domingo”.

Aunque no se atreve a pronosticar una cifra de goles, Allende quiere contribuir con “actitud, velocidad y potencia” a la reacción del Celta en la tabla. “Estamos en una situación complicada de la cual hay que salir”, recordó.

Tras conocer a sus nuevos compañeros y charlar brevemente con Rafa Benítez, el tercer fichaje invernal del Celta se ejercitó en solitario y hoy tiene previsto incorporarse al grupo. “La charla fue muy constructiva”, desveló Allende, que se puso a disposición del técnico: “Desde donde toque afuera, dentro, en mi casa, en el hotel, vamos a sumar para que salga de la mejor manera”.

El nuevo jugador céltico celebró la “calidez” con que le han recibido sus nuevos compañeros de vestuario. “He visto un grupo y una competencia muy sana. Me han recibido muy bien y esto es muy importante para los que somos nuevos. Se ve que se trabaja bien y eso atrae mucho”, apuntó Allende, a quien emocionó especialmente que Iván Villar lo recibiese con un asado. “Llego el primer día al club y asado, el mejor recibimiento que podía haber”, celebró.

Dorsal 9

Tadeo Allende lucirá el dorsal 9, un número emblemático al que espera hacer justicia con goles y asistencias. “Cuando me dieron a elegir era un número, que me gusta y que debe gustar a mucha gente. Lo tomé por gusto”, comentó el artillero.

El Celta ha pagado a Cruz Godoy, su club de procedencia, 4,5 millones de euros por el traspaso del atacante, si bien el conjunto argentino conservará el 20 por ciento de la plusvalía de una futura venta.