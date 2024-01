El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, afirmó que el equipo no estuvo ante el Celta al nivel necesario pasar a unos cuartos de final de la Copa del Rey pero dijo que el 1-3 les debe servir para aprender.

“No hemos estado bien. El inicio ha sido bueno, pero ellos han aprovechado dos situaciones que no son normales en Mestalla: un córner en el que no estamos contundentes y una precipitación en un penalti. Ellos han finalizado, pero ha sido más desacierto nuestro. Nos hemos equivocado y les hemos dado la posibilidad de marcar”, dijo en rueda de prensa.

Baraja dijo que su equipo tenía “ilusión y ganas” pero también que les faltó orden. “Somos un equipo joven que va hacia adelante y a partir del 0-2 hemos estado muy precipitados, sin tener pausa, y en este ida y vuelta hemos estados desordenados. El Celta ha sabido aprovechar mejor las ocasiones”, admitió.

“Con el 0-2 en el minuto 15 era muy difícil responder. Hemos tenido nuestras ocasiones para el 2-2, pero cuando no tienes acierto es difícil. Nos ha faltado contundencia en las dos áreas. Hemos tenido desorden porque no teníamos continuidad, queríamos meter antes el segundo gol que el primero”, manifestó.

El técnico valencianista dijo que está triste porque le hubiera gustado que el partido hubiera sido diferente y tener opciones. “Me duele, me hubiera gustado otro tipo de partido pero no podemos pretender pasar con el partido que hemos hecho. Sentimos no haber estado a la altura de lo que pedía el partido, no ha sido nuestro mejor día” dijo.