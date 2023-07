Otra hornada que reclama un sitio

Mientras las piernas descansan después de una intensa semana en Portugal, la cabeza de Benítez no puede concederse demasiado descanso. Para él es tiempo de decisiones. Hay muchos jugadores pendientes de su juicio para saber a qué atenerse. A través de Juan Carlos Calero, el técnico expresó la necesidad de darse un plazo para conocer a los integrantes de un vestuario en el que acababa de aterrizar. No le valía con verles entrenar en Mos y concedió mucha importancia a lo que advirtiese en el Algarve en los dos primeros partidos de competición. Cumplido ese trámite el técnico tiene que decidir (o confirmar) las posiciones que resulta imprescindible reforzar en este mercado, qué futbolistas no tienen hueco en su grupo de trabajo, cuáles se quedan junto a él y señalar a aquellos que entrenarán a su lado aunque tengan en el filial su principal radio de acción.

Los chavales no se lo han puesto fácil (o sí) al técnico madrileño. Mientras a buena parte del núcleo duro de la plantilla aún le chirrían las articulaciones en medio del intenso trabajo veraniego (salvo a Aidoo que no entiende de chirridos) y están lejos de su estado de forma ideal, lo más sobresaliente estos días en Portugal ha sido precisamente el rendimiento y la respuesta que han dado varios de los más jóvenes de la plantilla. Otro paso en busca de la fiabilidad El caso de Hugo Sotelo es posiblemente el más llamativo de todos. El mediocentro, que aún no ha cumplido los veinte años, asimila conceptos como si fuese una esponja. Después de una temporada notable con el filial su aparición en el primer equipo confirma la teoría de quienes le señalan desde hace tiempo como la próxima gran aparición procedente de la cantera. Benítez le ha dado muchos minutos (una hora ante el Benfica) y no ha tardado en comprobarse su evolución. Ante el Al Nasser se le vio alguno más despistado, pero contra el Benfica, un rival de evidente enjundia, lució su criterio para hacer correr el balón, para activar a sus compañeros y para mantener el control del partido. No es casual que haya sido uno de los jugadores con más presencia en estos dos partidos porque Sotelo es precisamente uno de los futbolistas en los que el técnico tiene más interés. Pero además, el mediocentro ha añadido una evolución en la forma de ir a la presión tras pérdida, una de sus cuentas pendientes y aspectos del juego en los que más tenía que evolucionar. A falta de que lleguen futbolistas para esa demarcación (seguramente será la zona del campo en la que más movimiento habrá hasta que acabe el mercado) es posible que Sotelo siga teniendo un importante protagonismo en lo que resta de verano y no descartemos que incluso se prolongue más allá. Otra de las grandes noticias de esta semana ha sido Sergio Carreira. El lateral, que es uno de los que está en la rampa de salida este verano en busca de otra cesión, fue el recurso utilizado por Rafa Benítez para suplir la ausencia de laterales zurdos en la plantilla toda vez que Manu Sánchez no se incorporará hasta el martes 25 de julio. Aunque Jose Fontán fue la primera opción en ese sector, el de Catoira lució a pierna cambiada. Es evidente que para un diestro como él es un lastre ocupar esa zona del campo, pero lo hizo con inteligencia, sentido y sobre todo ofreciendo soluciones por los recursos que tiene para el manejo de la pelota, del pase y de la utilización del espacio. Carreira, con su actitud, demostró que quiere una oportunidad. Su problema es que en su banda natural hay un exceso de futbolistas (una plantilla no puede permitirse tener tres laterales derechos) pero su rendimiento en estos partidos es probable que haya hecho pensar a Benítez en qué es mejor y en si debe prescindir de un futbolista como él. Además de Carreira otros futbolistas como Carlos Domínguez confirmaron su buena evolución y dejaron claro que responden cuando reciben una oportunidad. Ahora le corresponde a Benítez determinar si tienen sitio en su plan o es necesario que continúen su progresión en algún otro equipo los próximos meses. En Portugal los chicos es evidente que han aprovechado el tiempo. Benítez: “Todo el mundo ha trabajado muy bien” Rafa Benítez restó importancia a la primera derrota de su equipo, el viernes en el trofeo Algarve frente al Benfica (2-0), porque dieron “la cara” hasta los últimos minutos del encuentro. “Llegamos 0-0 al minuto 87, con las condiciones en que llegamos, haciendo muchos cambios y contra un rival tan fuerte, que prácticamente tiene dos equipos que pueden jugar en Champions”, señaló el preparador celeste. Para Benítez, el trabajo durante el ‘stage’ de pretemporada en tierras portuguesas ha sido “extraordinario”, por eso felicitó tanto a sus jugadores como a su cuerpo técnico. “Todo el mundo ha trabajado muy bien, echando una mano. Se ha notado el ambiente del equipo, donde todos los jugadores han dado la cara hasta el final”, valoró el entrenador madrileño, quien recordó que enfrente tenían al campeón portugués, un bloque con “jugadores de mucho nivel” en el banquillo lo que les permitía mantener el nivel e incluso incrementarlo en el tramo final del encuentro.