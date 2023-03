Stefan Bajcetic, centrocampista español del Liverpool, se perderá lo que resta de temporada por una lesión muscular. El joven vigués de 18 años, hijo del exceltista Srdjan Bajcetic, se ha convertido en un habitual de las alineaciones de Jürgen Klopp y ha disputado 19 partidos con los 'Reds' esta campaña.

"Desafortunadamente he sufrido una lesión que me va a tener fuera lo que queda de temporada. Es muy triste decir adiós a esta temporada tan increíble para mí, pero entiendo que es parte del fútbol y que me hará más fuerte física y mentalmente", dijo el español en sus redes sociales.

El español se quedó fuera de la convocatoria del Liverpool para medirse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y Klopp confirmó que había sufrido un problema muscular en el abductor por "estrés".

El Liverpool, ya eliminado de la Champions League y de las dos copas domésticas, solo puede pelear por el cuarto puesto de la Premier League en lo que queda de temporada.