Stefan Bajcetic sigue consolidándose como una de las apuestas más firmes del Liverpool, no ya de futuro sino de presente. El joven vigués, hijo de Srdjan Bajcetic, fue fichado por el club de Mersey en enero de 2021. En noviembre de ese mismo año firmó su primer contrato profesional. Y ahora la directiva inglesa ha querido asegurarse su continuidad, además de premiar su crecimiento. El joven firmaba ayer la prolongación y mejora de esa relación hasta 2027.

Stefan creció en A Madroa, en los escenarios que su padre también conoció como celeste. Pero la propuesta del Liverpool fue demasiado tentadora. El club inglés quiso evitar cualquier tipo de problema y pagó al Celta una compensación por hacerse con los servicios del jugador, que solo tenía 16 años.

Stefan se adaptó rápidamente y mantuvo en Inglaterra la progresión que ya había mostrado en Vigo. Militó con aprovechamiento en los equipos sub 18 y sub 21 y en verano de 2022 realizó la pretemporada con el primer equipo. No fue una experiencia testimonial ni simplemente pedagógica. Jurgen Klopp comprobó de primera mano la calidad y madurez del olívico. Al entrenador alemán no le ha temblado la mano a la hora de confiar en él, en una campaña que está resultando complicada para el Liverpool.

Bajcetic debutó en la Premier ya el 27 de agosto, en la cuarta jornada. Cierto que fue en el minuto 70 y contra un Bornemouth que acabaría goleado 9-0. Pero era un indicio fiable. Klopp, que ha seguido contando con él y lo utiliza más como centrocampista que como central, que era su puesto habitual en la cantera céltica, siempre se ha declarado encantado con el comportamiento del gallego y ha seguido dándole minutos. Ha participado en todas las competiciones: FA Cup, Champions y en la Premier, donde además de acumular 4 partidos el pasado 27 de diciembre, en un Villa Park de recuerdos célticos y en el emblemático Boxing Day, anotaba su primer gol.

Con tales datos, todavía a los 18 años, parecía claro que el Liverpool intentaría amarrarlo con mayor rotundidad. Ayer Stefan Bajcetic estampaba su firma en el nuevo contrato, vigente hasta 2027, en un acto protocolario que se organizó en el Centro de Entrenamiento AXA del club. "Obviamente estoy muy, muy feliz y emocionado por seguir jugando para este club. Deseo seguir más años juntos. Mi familia y yo estamos muy orgullosos de firmar este nuevo contrato", declara el vigués a los medios oficiales del Liverpool.

Stefan Bajcetic ha renovado su contrato con Liverpool hasta 2027 🤩 pic.twitter.com/CrXuHK4lyD — Liverpool FC (@LFCEspanol) 26 de enero de 2023

"La sensación es increíble. Es algo con lo que he estado soñando en estos dos años y por lo que también he trabajado duro", prosigue el joven, que lleva el dorsal 43 y que ha escogido la selección española, en cuyas categorías inferiores ya es internacional. Confiesa que es difícil asimilar la velocidad a la que todo está sucediendo en su carrera: "Hace un año estaba jugando con los sub 18. Ahora he iniciado algunos partidos, he debutado, he marcado un gol... No es algo que esperase que fuese a suceder este año. Es asombroso qué rápido va todo. Pero seguiré trabajando duro y ojalá lleguen más cosas".