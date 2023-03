El Celta resolvió su partido ante el Rayo Vallecano en dos minutos, el tiempo que tardó Aspas en marcar el primero y Pathé Ciss hizo un autogol para convertir el segundo de los célticos. Aunque para Andoni Iraola, la clave del duelo en Balaídos estuvo en el remate de Raúl de Tomás al palo de la portería del Celta y la reacción de Galán para servirle el centro a Aspas para que el moañés abriese el marcador. “El partido se nos ha ido en apenas dos minutos”, subrayó el entrenador del Rayo Vallecano.

Los dos goles consecutivos del Celta llevaron al técnico vasco a realizar cambios, que no funcionaron: “Teníamos que arriesgar y no nos salió bien. El Celta acabó mejor y a nosotros nos ha hecho daño”, explicó Iraola, para quien el Rayo acabó “mejor la primera parte” que su rival, aunque el marcador no se movió hasta después del descanso.

El equipo madrileño, revelación de LaLiga, encadena cinco jornadas sin ganar, aunque lo que más preocupa a Andoni Iraola es la falta de gol. Ayer, apostó por un Raúl de Tomás que no ha marcado todavía en LaLiga. “Me preocupa que hemos dejado de hacer goles y esto te obliga a ir muy obligado en los partidos, como pasó hoy.”.

“A nivel de resultados, es el peor momento de la temporada”, advirtió el preparador vasco tras una goleada que no encajaba su equipo desde octubre (3-1 en Almería). Iraola destacó el potencial de los célticos: “Ellos son muy peligrosos en las transiciones, no necesitan el balón para hacer daño. El Celta tiene muchas amenazas”, añadió el entrenador rayista.