Hay tardes en los que no sale nada. Días en los que pronto empiezas a pensar que no sabes por qué te levantaste de la cama. Partidos en los que parece que llevas puestas las botas en el pie contrario y en los que casi esperas con alivio el pitido final. Ese parecía el camino del Celta B en su encuentro ante el San Fernando. El conjunto de Claudio Giráldez, que no pudo seguir el encuentro desde el banquillo al estar sancionado, empezó fallón y encajó muy pronto el primer tanto, víctima de otro error propio. A los quince minutos perdía por lesión a Barcia, una pieza importantísima en el eje de la zaga. Y a la media hora se quedaba con un jugador menos por un inoportuno resbalón de Miguel Rodríguez, que se saldaba con una rigurosa tarjeta roja para el redondelano.

El segundo tanto visitante al poco de iniciarse la segunda mitad parecía abortar cualquier intento de rebelión céltica y amenazaba con ser la puntilla definitiva a los vigueses. Pero nada más lejos de la realidad. Al conjunto de Claudio Giráldez le sobra orgullo y carácter para sobreponerse a todos esos contratiempos y, quizás, a alguno más. Pablo Durán cazó un rechace para abrir la puerta de la ilusión y una buena pared entre San Bartolomé y Losada despejaba los nubarrones. 🚨Descanso en Balaídos



⏱HT @CanteiraCeleste 0-1 @SanFernando_CD



⚽ O San Fernando gaña cun gol de Ilyas Chaira no minuto 6



🟥O Celta B xoga con 10 por expulsión de Miguel Rodríguez



📺Podes ver o partido en directo na G2 e no enlace de G24📲👉

https://t.co/LGM8T3JaZH pic.twitter.com/SoCttStSJo — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) 4 de marzo de 2023 🚨Goles en Balaídos



⏱55' @CanteiraCeleste 1-2 @SanFernando_CD



⚽ 52' Gabarre amplía a diferenza cun remate co calcaño



⚽55' O Celta B vólvese meter no partido por medio de Pablo Durán



📺Podes ver o partido en directo na G2 e no enlace de G24📲👉 https://t.co/KccYzZasvO pic.twitter.com/13JJwNbLyX — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) 4 de marzo de 2023 🚨Goooooool en Balaídos!!



⏱67' @CanteiraCeleste 2-2 @SanFernando_CD



⚽ Empata o partido San Bartolomé para o Celta B, que segue xogando en inferioridade



📺Podes ver o partido en directo na G2 e no enlace de G24📲👉 https://t.co/O9EWHrsMcI pic.twitter.com/xw4JZNGxjS — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) 4 de marzo de 2023 La primera jugada del encuentro ya dejó claro que el filial céltico estaba incómodo con la presión muy arriba de su rival pero Cristian Joel evitó el tanto con una buena intervención. Sin embargo, nada pudo hacer el meta local poco después en un envío defectuoso de Medrano a Barcia que Ilyas Chaira aprovechó para lograr el 0-1 con un tiro raso. Pese a todo, los vigueses pudieron arreglar su mal inicio en una falta de Hugo Álvarez en el que la pelota rebotó en el larguero para botar sobre la misma línea. Pero la mala suerte se cebó con el Celta B y en el intento de remate posterior, Sergio Barcia chocó con el meta y tuvo que abandonar el partido lesionado. La fortuna seguía dando la espalda a los de Claudio Giráldez minutos más tarde, cuando en su intento de presión Miguel Rodríguez resbalaba y se llevaba por delante a David Ramos. El árbitro sorprendió a todos al saldar la acción con roja directa al redondelano y dejar al Celta B con un jugador menos cuando aún quedaba más de una hora de partido por delante. Giráldez intentó cambiar la negativa dinámica al intermedio con un triple cambio. Pero una buena acción de Gabri Martínez por banda izquierda, superando a su par en velocidad, permitió a Gabarre tocar la pelota lo justo para lograr el 0-2. Todo parecía salirle mal al Celta B hasta que Hugo Álvarez se inventó un disparo dentro del área rival y Pablo Durán apareció oportuno para cazar el rechace y enviar el balón al fondo de la red. El filial había encontrado su clavo ardiendo y quería agarrarse a él con todas sus fuerzas para salvar un mal día. Lo hizo gracias a una pared entre San Bartolomé y Losada que permitió al mediocentro quedarse solo ante Fassi y firmar un empate que minutos antes parecía impensable. El sol brillaba de nuevo sobre Balaídos. El conjunto de Claudio Giráldez había conseguido recuperar un punto y se aferró a él con uñas y dientes en los más de veinte minutos que aún quedaban ante un San Fernando que, incrédulo, se frotaba los ojos por la oportunidad de sumar su cuarto triunfo consecutivo que acababa de desperdiciar en Balaídos. Ficha técnica

Celta B: Cristian Joel, Javi Domínguez, Barcia (Yoel Lago, min.18 (Manu Garrido, min.75)), Carrique (Javi Rodríguez, min.46), Calderón (San Bartolomé, min.46), Damián, Hugo Álvarez, Raúl Blanco (Pablo Durán, min.46), Miguel e Iker. San Fernando: Fassi, Lanchi (Antonio Marín, min.68), Farrando, Ayala, Luis Ruiz, David Ramos, Dani Molina (Alfonso Marín, min.61), Biabiany (Del Campo, min.87), Ilyas Chaira, Gabri Martínez (Aquino, min.68) y Gabarre. Goles: 0-1, min.6:_Ilyas Chaira; 0-2, min.53: Toni Gabarre; 1-2, min.55: Pablo Durán; 2-2, min.67: San Bartolomé. Árbitro: Francisco García Riesgo (Asturias). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador local Miguel Rodríguez (min.30) y amonestó por el Celta B a Yoel Lago, Calderón y Damián y por el conjunto visitante a Gabarre, Gabri Martínez, Lanchi y Farrando. Incidencias: Vigésimo sexta jornada. Estadio Abanca Balaídos. 500 espectadores. Barcia estará al menos dos meses de baja Las pruebas médicas practicadas a Sergio Barcia han confirmado los peores pronósticos en torno a la lesión sufrida por el central celeste esta tarde en Balaídos. La radiografía a la que fue sometido en el hospital ha revelado que el zaguero sufre una fractura de clavícula como consecuencia del encontronazo que sufrió con el portero del San Fernando, Sebastián Fassi, a los 15 minutos de haberse iniciado el encuentro. La lesión mantendrá a Barcia al menos dos meses alejado de los terrenos de juego. Al jugador celeste se le practicarán en los próximos días nuevas pruebas médicas para decidir si tiene que pasar por el quirófano.