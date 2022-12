Antonio Chaves, director deportivo del Celta, protagonizó una aplaudida intervención en el turno de ruegos y preguntas cuando una accionsta le pidió su opinión sobre el futuro del Celta a corto y medio plazo. El número dos del club dibujó una panorama incierto en el que la entidad necesita crecer para sobrevivir a la creciente competencia que existe en LaLiga. “Si no crecemos, los vamos a pasar mal”, vaticinó Chaves, que apuntó al proyecto GS360 como una necesidad para que el club pueda seguir creciendo. “Es una plataforma que el día mañana los que estén en nuestro lugar podrán coger una herencia que nosotros no tuvimos”, dijo el ejecutivo, que puso el valor el buen trabajo que se está realilzando con las categorías inferiores. “Nuestro empeño fundamental es mejorar la cantera. No paremos de producir y es un trabajo que a veces no se valora. Es algo en lo que creo firmemente”, subrayó Chaves, que ve al Celta “en constante crecimiento” y destacó el gran cambio que vivido en los últimos años en el club. Con todo advirtió: “ El fútbol se mueve por dinero. Si no somos capaces de ingresar más, lo pasaremos mal”.