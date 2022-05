Poco o nada le habrá gustado al celtismo que el nombre de su club y el de uno de sus jugadores hayan saltado a la escena global de la manera que lo hicieron este miércoles. La noticia de la condena de cuatro años de prisión por abuso sexual de Santi Mina estalló con virulencia en Vigo. El impacto se hizo patente desde primera hora de la mañana tanto en las portadas digitales de los principales medios de la ciudad como en las redes sociales. No se hablaba de otra cosa. La noticia también tuvo presencia en redes sociales y a la mañana siguiente en las cabeceras de los periódicos. No se hablaba tanto de futbolistas del Celta —y más concretamente, de Santi Mina— desde la semifinal de Europa League contra el Manchester United. Lamentablemente, esta vez el nombre de un futbolista del club vigués estaba en boca de todos no por méritos deportivos.

La afición celeste: "Santi Mina no puede vestir más la camiseta del Celta" En España, la noticia se trató de formas diferentes. Porque además del relato de pura actualidad con el titular de la condena de cuatro años, muchos medios acompañaron sus informaciones con un perfil de Santi Mina en el que se repasaba su trayectoria futbolística. También se resumió nuevamente lo que pasó y lo que se dijo en el juicio, con las declaraciones de los psicólogos, la Guardia Civil o el detective privado contratado por la defensa. También se escribieron reportajes sobre otros casos de futbolistas que "abochornan" al fútbol con sus delitos sexuales, tal y como titula el Diario Sur de Málaga. Pero la noticia no solo se quedó dentro de las fronteras españolas. Saltó a los cinco continentes con medios de comunicación haciéndose eco de la sentencia de la Audiencia de Almería en decenas de idiomas. El caso de Santi Mina apareció en los portales digitales de la BBC o el Mirror en el Reino Unido. También se leyó en alemán en diarios como Bild, en francés en el espacio de L'Équipe, en italiano en La Gazzetta dello Sport, en portugués en A Bola, en neerlandés en la web del Telegraaf o en turco en el Daily Sabath. La información también cruzó el charco. Se leyó en inglés gracias a ESPN o con acento argentino en las informaciones publicadas por el Diario Olé o TyC Sports. La noticia llegó hasta lugares tan exóticos como la India o Australia.