La afición celeste se muestra unánime: Santi Mina “no puede volver a vestir la camiseta del Celta ni pisar Balaídos”, aunque la condena de cuatro años de prisión que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Almería no sea firme y el jugador pueda eludir la cárcel en tanto no se resuelven los recursos al fallo judicial conocido ayer. El Celta, coinciden los aficionados, debe rescindir de forma inmediata el contrato del delantero tras ser condenado por un delito “muy grave” que atenta contra los valores y la reputación del club y daña severamente su imagen.

“Hasta que ha salido la sentencia respetábamos la presunción de inocencia a la que todo el mundo tiene derecho. Ahora que la hay, tolerancia cero, tanto si se llama Santi Mina como si se llama Perico de los Palotes”, señala Alberto Osorio, de la peña A Tapa Celeste. “Con la legislación en la mano, no sé si puede expulsarlo de modo fulminante. Pero el club ya lo ha apartado y espero que le abra un expediente de expulsión. Aunque haya posibilidad de recurso, tiene que salir ya. No puede vestir más la camiseta del Celta”, proclama.

Belermo Dios, de Carcamans Celestes, no se muestra menos contundente. “Si ha sido declarado culpable, tiene que pagarlo. El Celta tendrá que realizar un procedimiento legal para expulsarlo porque ya no puede seguir vistiendo esta camiseta”, sostiene el presidente e la peña arousana, que lamente al daño reputacional que ha sufrido la entidad. “Ya ha habido un juicio y ha sido declarado culpable, ahora que se busque la vida, que bastante complicado lo tiene, pero el club no puede menoscabar su imagen manteniéndolo en el equipo. Hay unos valores que están por encima de cualquiera, se llame como se llame. Hay que apartarlo y no puedo jugar más”, declara.

En opinión de Javier Vaz, de Centolos Celestes, cometió el error de fichar a Mina sabiendo que tenía una causa por agresión sexual pendiente y ahora no le queda otra opción de despedir al delantero. “Este hombre tiene que estar fuera del club, no queda otra. Es una pena que sabiendo que tenía esto pendiente desde hace cinco años el Celta apostase hace tres por ficharlo. Ya se sabía que esto era un problema y en el juicio se vio que esto tenía mala pinta. Ha sido un error de cálculo ficharlo, creo que se ha gestionado mal desde el principio. Lo que ahora está claro es que Santi ya no puede vestir la camiseta del Celta ni un día más”, apunta Vaz, que confía en que la decisión de club de apartar al Mina de los entrenamientos sea el paso previo a su despido: “Supongo que lo aparta provisionalmente porque su despido requerirá una serie de pasos legales. A nivel social el rechazo es unánime y todos lo queremos fuera del club, pero no deja de ser un trabajador y hay que respetar sus derechos. Hay que expulsarlo, pero cumpliendo el procedimiento, Pero que no vista la camiseta del Celta ni un minuto más ni vuelva a pisar Balaídos”.

Reyes Álvarez, de Terra Celeste, se expresa en similares términos. “Hasta ahora no había sentencia y había que respetar la actuación del club porque no somos jueces ni somos nadie para juzgarlo. A día de hoy hay sentencia y el club ha sacado un comunicado anunciando que aparta del jugador”, indica. Y agrega: “Quiero creer que este comunicado es el primer paso para la rescisión del contrato de Santi Mina. Creo que, por cuestiones legales, no se puede hacerlo ya, pero en cuanto esto se solucione tiene que despedirlo de inmediato. Entiendo y quiero creer que va a ser así. Santi Mina no puede representar más a este club”.

Abraham Costa, de Tabernícolas Celestes, se muestra más expeditivo y pide que se le despida al delantero de modo inmediato, cueste lo que cueste. “Mina tiene que ser despedido de forma fulminante, aunque haya que pagarle una indemnización. No puede estar ni un minuto más en el organigrama del club ni cobrando del club, aunque sea apartado. No estamos hablando de un delito fiscal ni de conducir borracho, se trata de algo mucho más grave. Es un asunto muy serio, aunque la sentencia no sea firme y se pueda recurrir”, argumenta. “Se le paga lo que se le tenga que pagar, pero tiene que estar fuera del RC Celta de Vigo. No podemos seguir pagándole el sueldo. Como dijo en su momento el presidente Mouriño, con este tipo de delitos tiene que haber tolerancia cero, el nombre del Celta no puede ser mancillado por esto”, subraya.

Javier Encisa, de Siareiros.net, pide también la rescisión del contrato del delantero por el daño reputacional que supone para el club mantenerlo en nómina. “Mina no puede volver a jugar con el Celta. El club ha respetado la presunción de inocencia, pero ahora que ha sido condenado, aunque la sentencia no sea firma y haya posibilidad de recurso, tiene que actuar en consecuencia y rescindir su contrato porque este asunto daña gravemente su imagen y los valores que defiende”, sostiene Encisa, que confía también en que apartar al futbolista de los entrenamientos sea el paso previo a la rescisión de su contrato.

Marta Sáinz, de Le-chuzas Celestes, coincide: “Ha sido condenado y tiene que pagarlo, no hay mucho más que hablar. No puede seguir en el Celta. El club tendrá que rescindir su contrato. Me da pena que el chaval se haya destrozado así la vida y la carrera, pero nadie está por encima del club ni de la ley”.

El 56% de los encuestados por FARO quiere que se vaya

El Celta ha reaccionado a la condena a cuatro años de prisión a Santi Mina por un delito de abuso sexualeapartando provisionalmente al futbolista de los entrenamientos. El expediente abierto al delantero ha sido interpretado como el paso previo a la rescisión de su contrato por el daño reputacional que supone para la imagen del club mantenerlo en nómina, pero el Celta no ha aclarado si tiene la intención de despedir a Mina de modo inmediato o si va a esperar a que la condena sea firme (lo que significaría mantenerlo en nómina aún muchos meses) para extinguir su vínculo laboral con el futbolista. Este diario lanzó ayer esta pregunta a sus lectores mediante una encuesta en su edición digital. El 56 por ciento de los votantes (721) se mostraron partidarios del inmediato despido del delantero, mientras que el 44 por ciento (558) expresaron su preferencia a que el club espera a que la sentencia sea firme.