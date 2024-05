“Sabemos de mar y eso se nota a la hora de diseñar un barco”

De los 200 expositores en su primera edición a los 522 en la novena. Con las cifras como su mejor aval, Navalia se prepara para volver a convertir Vigo en capital indiscutible del sector naval. Su director, Javier Arnau, responde en FARO sobre el programa para este 2024 y los principales retos del sector.

¿Con qué expectativas llega la feria este año?

Nuestra expectativa en cada edición es mejorar; siempre. Y esto solo se consigue con mucho trabajo y con un gran equipo por detrás. Este 2024 llega con muy buenas cifras, hemos superado con creces los números de 2022. Y no conozco muchas ferias que lleven varias ediciones creciendo una media del 20% cada vez que abre sus puertas. Pasamos de 431 expositores en 2022 a 522 este 2024 y aumentamos un pabellón, lo que supone casi 9.000 metros cuadrados más. Los deberes están hechos, y nuestras expectativas son buenas.

¿Qué hay de la presencia internacional?

Es nuestro gran reto en cada edición. Este 2024 exponen por primera vez representes de la Bretaña Francesa, Rumanía o Letonia, a lo que se suma el crecimiento de la presencia de delegaciones de Países Bajos o Turquía, y de América del sur, en general, donde hemos trabajando especialmente con firmas de colaboración con diversas entidades de países como Perú, Colombia, Brasil o Argentina. Nuestro sector naval tiene un gran reconocimiento en los mercados internacionales y ello conlleva que grandes astilleros, armadores e instituciones hayan confirmado su presencia en la feria.

¿Por qué Vigo como capital de una de las ferias más importantes del sector en Europa?

Bueno, Vigo nace del mar, es mar, y es obvio el arraigo y la historia que el sector tiene en esta ciudad. Los empresarios fundadores de esta feria lo tuvieron muy claro cuando en 2006 pusieron en marcha Navalia. Nuestro sector naval tenía mucho que decir, era una necesidad para dar a conocer cómo trabajan nuestros astilleros y la industria auxiliar. Fue una apuesta totalmente acertada, sobre todo si echamos la vista atrás y vemos cómo ha evolucionado la feria. Navalia es una iniciativa privada que ha aunado en su comité ejecutivo a todas las fuerzas vivas del sector y cuando un sector trabaja unido, se consiguen grandes cosas.

¿Qué diferencia a nuestro sector naval?

La competencia, especialmente en Europa, procede de Países Bajos. En el resto del mundo hay países que fabrican determinados tipos de buques, muchas veces de gran tamaño y, para el que no sea del sector, casi en cadena. Frente a ello, nuestros astilleros en España, en primer lugar, gozan de un gran prestigio a la hora de fabricar embarcaciones de calidad y con gran contenido tecnológico. Sabemos de mar y eso se nota a la hora de diseñar un barco. Precisamente esa apuesta por la innovación (que tendrá su reflejo en la feria) nos permite ser competitivos. Por otro lado, hemos sabido diversificarnos, y no encasillarnos en un solo segmento de mercado. Somos capaces de construir buques oceanográficos (la primera potencia de Europa y la segunda en el mundo), barcos pesqueros de última tecnología, nos hemos posicionado en la construcción de buques para diversas armadas, no sólo la española y, ahora estamos inmersos en la eólica marina, que tendrá su apogeo en los próximos 5 años. Tecnología, calidad y diversidad nos definen.

¿Qué retos afrontará el sector en el corto - medio plazo?

En mi opinión, seguir siendo competitivos mediante el impulso de la digitalización y, especialmente, la sostenibilidad medioambiental, tema al que Navalia dedicará especial atención en una de las jornadas que se celebrará durante la feria.

¿La pesca sostenible y eficiente es otra de las claves de futuro a las que mira el sector?

La pesca ha sido desde el nacimiento de la feria uno de sus principales motores. En este sentido, y a pesar de los continuos cambios en las normativas, las cuotas, las dificultades en según qué caladeros o incluso, últimamente, la inseguridad en determinadas rutas internacionales, los armadores pesqueros siguen apostando por esa pesca sostenible y eficiente. Como afirma Cepesca, “garantizar una pesca sostenible es fundamental para asegurar el futuro de la propia actividad pesquera”. La construcción naval, con el uso de la tecnología, está permitiendo reducir los costes de operación, combustible o mantenimiento, optimizando, por ejemplo, los tiempos de la estiba. La electrificación, cada vez más extendida en los barcos pesqueros, logrará embarcaciones más eficientes, más sostenibles.

¿Qué perspectivas ofrece el desarrollo de la Eólica Marina y las Energías del Mar?, ¿tendrá protagonismo en la feria?

Ya en esta edición habrá presencia de empresas dedicadas a este segmento de mercado. Los propios astilleros españoles son actores principales del mismo. Pero nuestra apuesta es tener un pabellón específico de eólica marina en la edición de 2026, y para ello ya nos hemos puesto a trabajar, desde la Asociación Empresarial Eólica de España, de la que formamos parte desde 2023. Es un segmento con un potencial enorme para nuestra industria.

¿Un mensaje para los actores del sector?

Enviaría dos mensajes. Por un lado, al sector naval: somos una gran potencia no sólo en Europa, sino en todo el mundo, e igual que se conoce a España por su industria turística, también la industria marítima contribuye al fortalecimiento de la Marca España. Debemos estar orgullosos de nuestros astilleros e industria auxiliar.

Por otro lado, un mensaje a las generaciones venideras: en el mar, en los océanos, está gran parte del futuro de nuestro planeta. Por ello animo a los jóvenes a que miren al mar y apuesten también por tener una carrera laboral en esta industria. Es una actividad apasionante.