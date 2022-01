Orbelín Pineda ya ejerce como celeste. El flamante fichaje invernal del Celta vivió una ajetreada jornada tras desembarcar anoche en la ciudad para incorporarse al equipo celeste. El internacional mexicano se desplazó por la mañana hasta A Sede para rubricar el contrato que lo va a vincular a la entidad celeste por cinco temporadas y media, hasta junio de 2027, y por la tarde estuvo en la ciudad deportiva para conocer a sus nuevos compañeros de fatigas, saludar al técnico, Eduardo Coudet, y ejercitarse por primera vez con la zamarra celeste.

“Hola aficionados ¿Cómo están? Soy su amigo Orbelín Pineda. Ya estamos en Vigo y preparados. ¡Vamos a romperla!”, se presentó el futbolista en un vídeo difundido por el Celta en las redes sociales. El club no aclaró si habrá más adelante una presentación oficial del jugador.

Por la tarde, el fichaje de invierno celeste se desplazó hasta Mos para ejercitarse junto a sus nuevos compañeros en la ciudad deportiva. Tras saludar al técnico, Pineda se ejercitó al margen del grupo en la que será la primera de muchas sesiones para acelerar su puesta a punto, pues no va a contar con minutos de inmediato.

Aunque el problema del exceso en el cupo de las plazas extracomunitarias está resuelto con la inminente obtención del pasaporte italiano por parte de Thiago Galhardo, Coudet relató ayer que el atacante mexicano carece, por el momento, del tono físico necesario para competir.

“Tiene que hacer una preparación para estar a la par de los compañeros”, relató el preparador celeste antes de que el equipo emprendiese ayer tarde viaje (vía Pamplona) a San Sebastián. “No quiero mentir, pero disputó su último partido el 20 o el 22 noviembre y lleva 45 días sin actividad. Tiene que ponerse bien. ¿Cuánto nos va a llevar? No lo sé, pero es como hacer una pretemporada”, aclaró.

Coudet valoró la contratación del futbolista mexicano, aunque reconoció que todavía no ha tenido la oportunidad de verlo sobre el terreno. “Todavía no puedo hablar mucho, solo lo he saludado”, confesó el técnico, que precisó: “Ha sido una buena gestión del club porque ha contratado a un jugador internacional con la ficha libre. Esperemos que aporte. Vamos a trabajar con él como lo hacemos con todo el plantel”.

Pineda, de 25 años, se incorpora al Celta tras confirmarse en los últimos años como uno de los mejores jugadores del campeonato y la selección mexicana. Apodado el Mago, el nuevo fichaje céltico llega al conjunto celeste avalado por una fructífera carrera en la que figuran varios títulos de Liga y Copa, la Copa de Oro y la Liga de los Campeones de Concacaf.

Con México ha superado ya los 40 partidos y ha aportado seis goles y otras tantas asistencias, mientras que en la liga de su país ha anotado 32 goles y firmado 29 asistencias.