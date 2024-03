Sufrió un terrible accidente en Vigo, pero vuelve a ganar

Hace justamente un año se hacía oficial que el grovense Jorge Aguín Castro había vuelto a competir y dejaba atrás el recuerdo y las secuelas de un terrible accidente que en 2011 estuvo a punto de costarle la vida y puso fin a 16 brillantes años de carrera como ciclista de montaña.

Volvía a subirse a la bici con ocho vértebras fijadas y arriesgándose a sufrir un accidente como aquel que tuvo mientras entrenaba en el parque de Castrelos (Vigo), a consecuencia del cual fracturó varias vértebras y costillas, que llegaron a perforarle el pulmón.

La gravedad de aquellas lesiones y la posibilidad de sufrir daños de consecuencias irreversibles obligaron al laureado deportista meco a dejar para siempre el arriesgado descenso o DH (del término inglés Downhillh), una prueba contrarreloj de apenas 5 minutos de duración durante la cual el ciclista de montaña tiene que sortear un descenso en una pista compuesta por saltos, baches, raíces, rocas, salientes y todo tipo de obstáculos.

Lo que hizo fue introducirse en la disciplina conocida como XCO, que es como se denomina al “Cross-country Olympics”, un formato de carrera de bici de montaña de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que se desarrolla sobre circuitos ondulados, principalmente de tierra, que los ciclistas deben completar varias veces.

Pues bien, después de un año, puede decirse que la recuperación de Jorge Aguín Castro es total. Y no solo eso, sino que puede añadirse que el meco vuelve a ser un auténtico campeón.

Valencia

Prueba de ello es el primer puesto logrado por el meco en los Internacionales Chelva Gsport Challenge, una cita de referencia del XCO mundial que tuvo lugar los días 17 y 18 de febrero en la localidad valenciana de Chelva, reuniendo a los mejores equipos y ciclistas de la modalidad.

“Me tocó salir en cuarta fila, dado que en esta carrera hacen ranking por la participación del año anterior, y me vi involucrado en una caída en la salida en la que perdí más de un minuto respecto a los primeros y me puse en última posición, por lo que me planteé abandonar”, explica el ciclista grovense.

Supo reponerse

Pero, como hizo a raíz del accidente que a punto estuvo de acabar con su carrera, decidió esforzarse y sobreponerse, lo cual le permitió ganar la prueba “después de una de las remontadas más grandes que he hecho en mi vida”.

Así de contento y animado se presentó el pasado día 3 en el Gran Premio Internacional Candeleda-Gredos, la prueba inaugural de la Copa de España XCO Cofidis 2024, donde conquistó un nuevo triunfo y se puso líder del campeonato.

Sin tiempo que perder fijó su mirada en la prueba que se disputaba el pasado fin de semana en Valladolid, donde Aguín, en presencia de su más incondicional seguidor, su hijo Luca, lo dio todo para ganar y mantener el liderato de la Copa de España.

Tiene ahora por delante un mes de transición antes de presentarse en la próxima cita del calendario, como es la carrera de Alpedrete (Madrid).

En definitiva, que trece años después del accidente, y a la edad de 43, el ciclista meco sigue compitiendo al más alto nivel sobre su bicicleta, demostrando ser todo un ejemplo de superación.