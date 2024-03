Los hoteles de O Salnés rozarán el lleno en Semana Santa gracias a los torneos deportivos

En Semana Santa, O Salnés se convierte en una de las capitales gallegas del deporte de base. El memorial Miguel Ángel González y el Helena Mariño VBC reunirán a decenas de equipos de baloncesto el fin de semana del 22 al 24 de marzo -cuando los niños cogen vacaciones- y el del puente festivo. En fútbol, el Cidade de Vilagarcía y el Arousa Fútbol 7 harán lo propio con conjuntos llegados incluso del extranjero. Como los jugadores son niños y adolescentes, a menudo les acompañan sus familias.

“Nosotros vamos a estar a rebosar”, afirma Carmelo Fernández, del hotel Os Pazos, de Cambados. “Tenemos el hotel completo solo con equipos del Vilagarcía Basket Cup, ni siquiera podemos coger reservas de viajeros particulares”, afirma a su vez Lucía Hermida, del hotel Hermida 5.000, de Vilanova.

La de Semana Santa es la primera gran campaña turística del año, y de hecho son muchos los hoteles que cierran en el Pilar y no vuelven a abrir hasta estas fiestas. Pero se trata de un puente muy condicionado por la meteorología, que no siempre es benigna, y menos cuando cae relativamente temprano en el calendario, como sucede este año. Sin embargo, muchos negocios de O Salnés no dependerán del tiempo atmosférico ya que tienen gran parte de sus habitaciones reservadas para las cuatro competiciones de baloncesto y fútbol que se disputan esa semana en la comarca.

Peregrinos en el albergue de Armenteira. / Noé Parga

“El turismo deportivo atrae a mucha gente, crea mucho ambiente en los pueblos, es un referente”, añade Carmelo Fernández, que alojará en Os Pazos a sendos equipos de fútbol procedentes de Japón y Barcelona. A mayores, le han pedido habitación familias de otros clubes, que se desplazarán a Arousa para ver jugar a sus hijos o nietos, pero que prefirieron dormir en un establecimiento distinto.

La influencia de estos eventos también se nota con fuerza en Vilagarcía, donde la mayoría de los hoteles con capacidad para alojar grupos grandes estarán llenos o lo rozarán, e incluso llega a O Grove. Javier García, del Mar del Norte, trabaja sobre todo con clientes particulares, la mayoría de los cuales son gente que repite año tras año. Pero también tendrá entre sus huéspedes a un equipo de la fase previa del Arousa Fútbol 7, que se celebra en Ribadumia.

Lucía Hermida, del Hermida 5.000, de Caleiro (Vilanova) apunta que llenan su hotel con equipos de baloncesto, hasta el extremo de que en Semana Santa ni siquiera puede admitir reservas particulares. “El turismo deportivo mueve muchísima gente en nuestra comarca, sobre todo en Semana Santa y a principios de junio”, que es cuando se juegan las fases finales de los campeonatos de fútbol.

La lluvia

La lluvia es para muchos una incómoda compañera de viaje, de ahí que tenga una gran influencia en la ocupación hotelera. Dolores Gondar, de Casa Lastres (Meaño), apunta que en estos momentos tiene unas reservas del 50 por ciento para Semana Santa. Considera que está por debajo de lo que debería habida cuenta de que quedan apenas dos semanas y media para el puente festivo, y que, “para julio ya estamos a un 70 por ciento, y para agosto, a un 80”.

En su opinión, esta situación se debe en gran parte a la inestabilidad meteorológica de las últimas semanas, que desanima a más de uno. “Seguramente, mucha gente está esperando a ver como evoluciona el tiempo, si deja de llover”.

Javier García, del Mar del Norte, señala que, “indudablemente, el tiempo siempre influye” en la ocupación hotelera, aunque matiza que también hay viajeros que harán las maletas con independencia de que llueva o no. “La gran mayoría de los que vienen todos los años a nuestro hotel viajan aunque llueva. Vienen por hacer una escapada, por desconectar unos días”.

Más adelante, en verano, ya influyen otros factores. El deseo de darse un baño en la playa pesa mucho en la decisión final del destino de vacaciones.

Pero también la perspectivas de no abrasarse de calor. En este sentido, Galicia ganó posiciones en el mercado turístico en los últimos veranos precisamente por su menor exposición a las prolongadas olas de calor que se han producido en otros puntos de la península.

Entre tanto, para Semana Santa ya es difícil encontrar habitación en los hoteles convencionales arousanos en las páginas web más populares. Ese espacio lo están ocupando ahora las viviendas de uso turístico, ya sean pisos o casas completas.