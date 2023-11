La mayor centollada conocida: 550 kilos a la mesa

La Cofradía do Centolo Larpeiro celebró ayer su XXXI Capítulo, que ha resultado ser el más concurrido de su historia.

Tanto es así que bien podría inscribirse en el Libro Guinness de los Récords como la mayor centollada conocida, ya que se sirvieron 550 kilos del preciado crustáceo en el transcurso de un almuerzo para el que se inscribieron 528 comensales, entre ellos muchos vecinos de O Grove y otros puntos de Galicia que, solos o en familia, quisieron sumarse a esta celebración.

Cofradías

Aunque la mayoría eran representantes de 73 entidades, instituciones y cofradías enogastronómicas de España y Portugal que se reunieron en O Grove para asistir, en el Auditorio de Monte da Vila, a los actos centrales del Capítulo, tales como el desfile cívico, el nombramiento de nuevos miembros y la entrega de todo tipo de distinciones.

Y desde allí se fueron de almuerzo a la bodega cambadesa Condes de Albarei, donde se servían los aludidos 550 kilos de Centolo do Grove, una marca cada vez más reconocida gracias a la calidad que garantiza y la promoción que realizan entidades como la patronal (Emgrobes) y la propia Cofradía do Centolo Larpeiro.

La misma que reunió en este multitudinario acto a representantes de los Ayuntamientos de O Grove y Meaño, la Brilat, el Regimiento de Infantería Asturias 31, Emgrobes, Diputación y otras entidades.

Ameixa de Carril

Aunque lo más destacado fue la participación de cofradías enogastronómicas de todo el país, desde las más cercanas y populares, como la Orde da Ameixa de Carril, el Capítulo Serenísimo do Albariño, la Cofradía dos Viños Corazón do Salnés, Cofradía do Viño Condado do Tea o Cofradía dos Viños das Rías Baixas, a otras tan variopintas y poco conocidas por estas latitudes, como la Cofradia del Tomate y el Pimiento de Ampuero, la del Hojaldre de Torrelavega o la del Torto de Maíz de Asturias.

Lógicamente, no podía faltar una de las más aclamadas cada año, como es la cofradía “hermana” de la Anchoa de Santoña.

Junto a sus representantes, los de la Cofradía del Vino de Rioja, los de Cofradía de la Nécora de Noja y los del Bonito del Norte de Colindres, junto a la Cofradía del Salmorejo Cordobés, el Círculo de Enófilos Utiel Requena y la Cofradía de los Vinos y Viandas de Castilla y León.

Víctor Otero Prol

La compleja organización de este evento, como siempre a cargo del presidente de Centolo Larpeiro, Víctor Otero Prol, también hizo posible la presencia de la Cofradía del Desarme (Oviedo), Cofradía Vinos de Alicante, Cofradía Isleña Los Esteros y de la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas.

Por O Grove y Cambados también se dejaron ver la Cofradía del Vino de Cangas del Narcea, la del Arroz con Leche de Cabranes, Cofradía de los Cocidos de Cantabria, la Orde do Caldo Galego de Mourente, Cofradia del Queso Manchego, la de Gastrónomos del Yumay, la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias, Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos y la Cofradía del Vino de la Ribera del Duero.

Cordero Segureño

No podía faltar a la cita la Cofradía Cultural del Cordero Segureño, como tampoco la Cofradía de los Quesos del Principado de Asturias, la del Orujo de Liébana, la Fundación Luso Galaica o la Confraría Gastronómica de Lamego.

Caballeros del Monasterio de Yuste, Cofradía del Queso de Cantabria, Cofradía de la Cigala y Cofradía del Pulpo de Galicia fueron otras entidades presentes, así como la Cofradía del Pequeño Gallo Silvestre, la de la Berza y la de Tostada de Ajo.

Desde el viernes

En los diferentes actos desplegados este finde –comenzaban el viernes y continúan hoy– también participan Amigos del Olivo de Baena, Confraría Gastronómica O Galo de Barcelos, la Real Confraría das Cebolas, Confraría do Vinho Verde, la Gastronómica de Sao Tomé e Príncipe, la Vinho de Carcavelos y la Confraría da Lampantana.

Además de la Confraría da Caldeirada de Peixe e Camarao (Espiño), la Enogastronómica Sabores do Botareu (Águeda), Confraría do Anho Assado com Arroz de Forno Marco de Canaveses, la Vinho de Bucelas, Confraría do Arroz Doce (Coimbra), Enogastronómica da Madeira, Confraría Gastronómica do Mar de Matosinhos y la de Nabos e Companhia.

Muchos portugueses

Para completar la relación con la Confraría dos Ungulados, Javali e Castanha, Confraria do Torresmo Beirao, Gastrónomos do Minho, Confraria das Febras de Mangualde y Confraria do Frango da Guía.

Como también con Confraría do Presunto e da Cebola do Támega e Sousa, Confraría Rojoes e Papas de Sarrabullo, Enófilos do Alentexo y Confraría do Carneiro e da Sopa do Verde.