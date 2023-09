Nerea Novo y Candela Romero, el futuro está asegurado

Las piragüistas Nerea Novo y Candela Romero, deportistas do Club Náutico de Pontecesures, no dejan de recibir homenajes desde que regresaron del Campeonato del Mundo de Maratón disputado en Dinamarca.

Sobre todo la primera, que tras proclamarse campeona del mundo ya fue recibida hace días en el aeropuerto de Vigo por familiares, amigos y dirigentes políticos de Valga, su pueblo natal. Homenaje en Valga Y no solo eso, sino que se le rindió un emotivo homenaje en la casa consistorial valguesa, donde firmó en el Libro de Oro del Concello y recibió una placa conmemorativa. 32 Ayer era el turno del homenaje institucional en el municipio vecino de Pontecesures, donde estaba presente el primer teniente de alcalde, Roque Araújo, que ya las había recibido y felicitado personalmente. La alcaldesa También la alcaldesa, Maite Tocino, que no escatimó elogios hacia las jóvenes deportistas y se refirió a ellas como “un ejemplo de esfuerzo, dedicación y sacrificio”. Pero también como “un ejemplo para el deporte femenino y para todas las jóvenes que ahora ven en Nerea y Candela un referente deportivo al que seguir y admirar”. En presencia de familiares, amigos, compañeros, entrenadores y directivos del Club Náutico de Pontecesures, las jóvenes promesas del piragüismo fueron felicitadas por la alcaldesa en nombre de todo el pueblo. También les hizo entrega de sendas placas conmemorativas con las imágenes de su paso por el “ICF Canoe Marathon World Champisonship” disputado en Vejen (Dinamarca). Son un ejemplo para el deporte femenino y para todas las jóvenes que ahora ven en Nerea y Candela un referente deportivo al que seguir y admirar Maite Tocino - Alcaldesa de Pontecesures En presencia del edil de Deportes, Alberto Rivas de Jesús, el alcalde del Concello de Padrón, Anxo Rei Arca, y del presidente del Náutico, Ángel Barreiro, la alcaldesa quiso destacar “el gran trabajo que está realizando” dicha entidad deportiva. Y es que, “con el apoyo del Concello, ofrece a cientos de niños de nuestro municipio y otros limítrofes una alternativa de ocio saludable que fomenta valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la constancia en unos tiempos en los que estos valores no están muy de moda”, considera la nacionalista María Teresa Tocino.