El crecimiento de la Variante Espiritual impulsa la apertura de nuevos albergues en la comarca

A pesar de ser el lugar por el que, según la leyenda, los restos del Apóstol Santiago llegaron a Compostela, los vínculos de la comarca de O Salnés con el Camiño de Santiago se limitaban a un remonte de la ría y el Ulla anual hasta hace algo más de una década.

Fue en ese momento cuando Celestino Lores, responsable de la asociación Amigos do Camiño Portugués, y el presidente de la Mancomunidade por aquel entonces, Gonzalo Durán, decidieron poner en marcha una variante del Camiño Portugués que pasase por la comarca de O Salnés, una opción para los peregrinos que fue bautizada como Variante Espiritual al unir los monasterios de Santo Domingo en Pontevedra, San Xoán de Poio y el histórico de Cálago, en Vilanova de Arousa, además de ofrecer la posibilidad a los peregrinos de navegar hasta Pontecesures para seguir su camino. Después llegarían las sucesivas campañas de promoción que convirtieron la Variante Espiritual en uno de los grandes emblemas turísticos de la Mancomunidade.

Más de una década después, la Variante Espiritual ha creado toda una economía a su alrededor, con la puesta en marcha de diferentes servicios para los peregrinos, entre ellos, el de alojamiento. Uno de los principales handicaps con el que se encuentran los peregrinos en su recorrido por la Variante son las pocas plazas en albergues que existen en la primera parada de Armenteira, donde tan solo hay 17 camas en estos momentos. Esa ausencia se compensa con casas turísticas o con la hospedería del propio monasterio de Armenteira y, en no mucho tiempo, con dos nuevos albergues de titularidad privada. Uno de ellos ya se encuentra en fase de construcción, mientras que el otro ya ha solicitado la licencia tras presentar en el Concello el proyecto.

Ambas iniciativas se suman a otro tipo de servicios que ya se pueden encontrar en Armenteira, como explica la alcaldesa, Marta Giráldez, al reconocer que “están proliferando determinados negocios que cubren las necesidades de los peregrinos que pasan por la comarca”.

Meis es el municipio por el que acceden a la comarca de O Salnés a través de la Variante, pero la ruta también ha supuesto un importante impulso económico para el resto, como es el caso de Ribadumia. En ese municipio, todavía no existe ningún albergue en funcionamiento, pero si hay interés por crear un espacio de esas características que podría concretarse en las próximas semanas.

David Castro, alcalde del municipio, reconoce que en su municipio “existen muchos negocios que están muy vinculados a la Ruta da pedra e da Auga y a la Variante Espiritual porque existe un importante paso de peregrinos”. Locales de hostelería, viviendas turísticas, e incluso, algún que otro establecimiento hostelero “aunque no vivan directamente de los peregrinos si han visto como su volumen de negocio se incrementa cada año que pasa gracias al crecimiento que está experimentando la Variante Espiritual”.

Insiste Castro en que “la percepción que tenemos en el Concello de Ribadumia y en la Mancomunidade es que esta ruta está teniendo un éxito tremendo, por lo que debemos seguir trabajando en ella por el gran movimiento económico y social que genera”.

Un grupo de peregrinos desafía la lluvia para recorrer la Variante Espiritual. / Iñaki Abella

Años funcionando

El municipio en el que, desde el inicio de la Variante Espiritual, se crearon un mayor número de negocios fue Vilanova de Arousa. Allí, además de las zonas del Multiusos habilitadas como albergue de peregrinos, existen otros dos establecimientos de estas características que llevan varios años de funcionamiento. A eso se suman diferentes alojamientos turísticos, como pisos y hostales, que se han visto beneficiados por el crecimiento que en los últimos años ha ido experimentando la Variante Espiritual. Cuestiones como las embarcaciones que trasladan a los peregrinos, taxis que llevan las maletas o les recogen y les dejan en el mismo punto para seguir el camino son solo algunos de los servicios que están en marcha.

Otro de los itinerarios relacionados con el Camiño de Santiago es la Ruta Padre Sarmiento, una propuesta relativamente diferente a la de la Variante Espiritual y que permite recorrer todo el litoral de la comarca desde Sanxenxo hasta Pontecesures. En esta ruta tan solo existiría el albergue de Vilagarcía, un proyecto que todavía no ha abierto sus puertas y al que rodea un auténtico culebrón en el que Concello y Xunta se recriminan y responsabilizan por el hecho de que sus puertas estén cerradas después de haber sido finalizada la obra. El último escollo es el permiso para la conexión eléctrica, que Naturgy todavía no habría recibido de la Consellería de industria, por lo que no puede conectar el inmueble a la red.

Datos que superan los recogidos en Ano Xacobeo Malas condiciones meteorológicas, con lluvias frecuentes ,e incluso, con temperaturas poco agradables. Esas son las circunstancias con las que se han encontrado los peregrinos desde el inicio del año, unas circunstancias que no han impedido que 2024 se esté convirtiendo en uno de los mejores años para la Variante Espiritual. Víctor Abal, responsable del albergue municipal reconoce que “estamos en cifras muy parecidas al Ano Xacobeo, con la diferencia de que este es un año normal”. El vilanovés señala que “estamos teniendo ocupaciones de más del 50%, algo respetable si se tiene en cuenta el número de plazas que existen en este albergue y que contamos con establecimientos similares privados a los que se deriva la mayor parte de los peregrinos que llegan a Vilanova. Lo que está claro, considera Abal es que, a medida que se vaya acercando el verano y comiencen a llegar grupos importantes, “vamos a rondar cifras de récord”. Ayer mismo, Abal se encontró con un buen número de peregrinos a la altura de Ponte Arnelas, lo que indica que “la Variante esta teniendo mucho tirón, un tirón que también se está extendiendo a la Ruta do Padre Sarmiento”. Sin embargo, el vilanovés destaca los matices que diferencia n ambas rutas, “mientras el perfil de la Variante es el de un peregrino sin más, el de la Padre Sarmiento es más bien un caminante, al que le gusta disfrutar del espíritu del camino pero que elige para alojarse establecimientos de un nivel más alto”.

