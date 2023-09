Más de 33 horas caminando en el desafío de 172 kilómetros por la ladera del Mont-Blanc

En su modalidad, el de Cambados clasificó 329 de un total de 2.689 participantes, empleando 33 horas, 36 minutos y 29 segundos en recorrer los 172 kilómetros de alta montaña, con un desnivel acumulado de más de 10.000 metros. A sus 45 años, José Manuel Lores reconocía que “este es uno de los grandes retos que me había fijado, una experiencia única y sentía que tenía que aprovechar la ocasión para vivirla”.

La gran carrera partía en la tarde del viernes día 1, y el cambadés entraba en meta el domingo a las 3.36 horas de la madrugada. En esencia, la prueba se concibe con la filosofía de que los osados runners deben ser autosuficientes durante la marcha, por lo que tienen que partir provistos, de forma obligada, con alimento, agua, teléfono, ropa de abrigo y manta térmica, condiciones que vigila la organización se cumplan en salida, si bien el operativo dispone de avituallamiento cada 10 o 15 kilómetros, menos en las zonas duras y de difícil acceso donde es imposible llegar para ofrecerlo.

“En ese tipo de eventos -explica José Manuel Lores- la organización no le marca al atleta como distribuye su tiempo, pudiendo optar este por descansar o echarse a un lado y dormir un rato; de ahí la manta térmica a la que obligan… La única condición de la carrera es entrar dentro del plazo máximo fijado, que era de 46,5 horas para completar esos 172 kilómetros”.

Sin dormir en todo el trayecto

“En mi caso -agrega- de las 33 horas que empleé, no dormí un solo rato, aunque las condiciones son muy duras, cuando subes por encima de los 2.000 metros, y más por la noche, la temperatura baja mucho, si bien en esta edición hizo un tiempo ideal para correr”.

Así las cosas, la carrera agotaba su plazo de entrada en meta a las 16.30 del domingo, y que el cambadés había completado ya de madrugada. Prueba de la dureza de este ultra-trail es que de los 2.689 no fueron capaces de finalizarla 931, y solo fueron capaces de completar el recorrido 1.758 atletas.

El cambadés lucía con orgullo por la espectacular cordillera de los Alpes la elástica amarilla del Atletismo Cambados. Tras alcanzar la meta, admitía que “independientemente del tiempo, el reto de un ultra-trail así ha sido acabarlo”.

“Lo peor -agrega- es que no pude disfrutarlo con la familia, que no pudo estar aquí, pero lo mejor será que al regresar podré volver a correr como cada fin de semana con mis compañeros de club con el trail de montaña, por las faldas del Castrove o Xiabre que es nuestro espacio habitual, y disfrutando de la naturaleza… Eso es lo mejor do todo. “Citas como esta del Mont-Blanc -agrega- no hacen sino que los eche de menos”.