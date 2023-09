Los delfines no dejan de generar expectación en la ría de Arousa. Sobre todo los vistos ayer y hoy en el puerto de Vilagarcía, que algunos testigos definieron inicialmente como arroaces.

En realidad no eran delfines mulares, que son abundantes en la ría y suelen dejarse ver con frecuencia, sino que se trataba de delfines comunes, una especie de hábitos pelágicos que prefiere aguas exteriores y apenas se deja ver ría adentro.

Como se avanzó en la edición digital de ayer, su presencia en el puerto de Vilagarcía fue seguida muy de cerca por numeroso público. Sobre todo porque uno de los ejemplares parece haberse quedado “atrapado” en la resguardada ensenada del muelle de pasajeros.

Parece no querer salir

No es que no pueda salir, sino que parecía no querer hacerlo, prefiriendo nadar tranquilamente al abrigo de los muelles.

Pues bien, esa expectación volvió a hacerse notar esta mañana, ya que el delfín en cuestión seguía en el mismo sitio y con idéntico comportamiento, nadando tranquilo y haciendo que los ciudadanos que pasaban por el puerto se detuvieran a observarlo, hacerle fotos y capturarlo en vídeo.

Es un ejemplar juvenil aparentemente sano y de aproximadamente 1,7 metros de longitud, tal y como confirma Alfredo López, director de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma).

El personal de esta organización, encargada de la Red de Varamientos de Galicia, realizó entre ayer y hoy un estrecho seguimiento de este delfín común.

Pero, inicialmente, “no se aprecia ningún síntoma de debilidad o enfermedad, por lo que vamos a limitarnos a mantener la vigilancia; poco más podemos hacer porque, aunque quisiéramos, tampoco sería fácil de capturar”, apostillaba el propio biólogo a primera hora de la tarde.

Sin problemas

“Aparentemente no tiene problemas, está en aguas profundas –por lo que no hay riesgo de que quede varado– y no hay motivo para preocuparse, por lo que vamos a limitarnos a ver cómo evoluciona”, sentenciaba este experto en mamíferos marinos tras indicar que, efectivamente, los delfines comunes no son frecuentes en el interior de las rías.

Sin embargo, el propio Alfredo López hacía hincapié en que “durante los últimos quince días se han visto más de un centenar de delfines comunes en distintos grupos nadando por varios puertos gallegos”.

Esto quiere decir que lo sucedido en Vilagarcía no es algo extraordinario, aunque sí resulta poco frecuente. Lo más raro de todo es que ese delfín común esté solo y en el mismo lugar durante tanto tiempo.

Las causas pueden ser muchas, incluso que se asustara al quedarse solo y no se atreva a salir de la ensenada por miedo a los arroaces, ya que, a pesar de ser casi como “primos”, estas dos especies no acaban de entenderse.

Los arroaces o delfines mulares casi doblan en tamaño y peso a los comunes, de ahí que estos últimos suelan evitar a los primeros y no acostumbren a introducirse en la ría, donde los mulares se mueven “como pez en el agua”.

Tanto es así que, como se indicó en otras ocasiones, los abundantes mulares incluso utilizan la ría y sus bateas como una especie de “guardería” en la que proteger mejor a sus crías y a modo de “despensa”, para encontrar alimento con facilidad.

Los arroaces pueden atacarlos hasta matarlos

En relación con todo esto, hay que destacar que los delfines mulares o arroaces no se llevan bien con los comunes, de ahí que estos les tengan miedo.

Incluso se han documentado ataques mortales en el interior de la ría de Arousa, lo cual explicaría que el ejemplar de común “atrapado” en el puerto de Vilagarcía no se atreva a salir en solitario a aguas menos protegidas.

Para diferenciar mejor a la dos especies, a continuación se resumen algunas de sus características fundamentales:

Delfín común (Delphinus delphis):

Es una especie oceánica que se encuentra distribuida en las aguas tropicales, templadas y frías del océano Atlántico y Pacífico.

Al nacer mide entre 80 y 100 centímetros.

Las hembras adultas alcanzan entre 1,6 y 2,2 metros y los machos, entre 1,7 y 2,3 metros.

y los machos, entre 1,7 y 2,3 metros. El color gris oscuro predomina en la superficie dorsal, desde la frente hasta la aleta dorsal, donde forma un pico invertido. Ventralmente es blanco.

Las aletas dorsales y pectorales son oscuras , aunque en adultos la dorsal presenta un tono gris en la parte central.

, aunque en adultos la dorsal presenta un tono gris en la parte central. Destaca una línea que parte de la zona genital hacia adelante atravesando el parche torácico amarillo, así como una banda negra que une aletas pectorales con el maxilar inferior. Los juveniles tienen una coloración más clara.

hacia adelante atravesando el parche torácico amarillo, así como una banda negra que une aletas pectorales con el maxilar inferior. Los juveniles tienen una coloración más clara. Se alimenta de calamares y peces pequeños.

Delfín mular (Tursiops truncatus):

Conocido en Galicia como arroaz, es u na especie muy común en los océanos y mares periféricos de latitudes tropicales y templadas.

y mares periféricos de latitudes tropicales y templadas. Nace con una longitud aproximada de un metro y los adultos pueden medir entre los 1,9 y 3,8 metros, siendo normalmente los machos más largos.

y los adultos pueden medir entre los 1,9 y 3,8 metros, siendo normalmente los machos más largos. El peso medio de un adulto es de 150 a 650 kilos.