Diez horas de operación y varias transfusiones salvan la vida al niño atropellado en Vilanova

Ninguno de los dos vio venir el coche, ya que se encontraban de espaldas al mismo, por eso no pudieron reaccionar para evitarlo. El pequeño se llevó la peor parte, mientras su padre tuvo que ser atendido de magulladuras y arañazos provocados por la caída. El niño fue estabilizado en el lugar antes de ser trasladado en una UVI móvil al Clínico de Santiago, donde ingresó directamente al quirófano.

Fuentes familiares reconocían ayer que su situación llegó a ser crítica, aunque después de la operación, que duró cerca de diez horas, el pequeño se ha estabilizado y parece que la situación ha mejorado notablemente. La operación sirvió para cortar la hemorragia que sufría en el abdomen, causada por uno de los hierros de la carpa, una hemorragia que estuvo muy cerca de costarle la vida, ya que perdió mucha sangre antes de llegar al centro hospitalario y tuvo que ser sometido a varias transfusiones durante la operación. Los médicos, explican las fuentes familiares, mantienen toda la cautela a la espera de ver como evoluciona en las próximas horas.

Además del niño, otras tres personas permanecen ingresadas en estado grave. Preocupa también una mujer de 66 años, vecina de Cambados, que sufrió un traumatismo en la base del cráneo y que se encuentra ingresada en la UCI de Montecelo. Los otros dos están ingresados en el Hospital de O Salnés y en el Álvaro Cunqueiro. Ayer, los médicos del Montecelo dieron el alta hospitalaria a un joven de 26 años que presentaba una luxación en la rodilla.

En total, fueron 18 las personas que pasaron por dependencias sanitarias después del accidente, varias de ellas acudieron por sus propios medios, mientras que un total de doce fueron trasladadas por las ambulancias del 061 que se desplazaron hasta el lugar.

Las integrantes de la comisión de fiestas mostraban ayer su preocupación por los heridos en redes sociales a los que enviaban todo su apoyo. “O noso único pensamento é a súa pronta recuperación”, explicaban en el comunicado que pronto recibió el apoyo de muchas personas. Desde el momento del accidente, las integrantes de la comisión de fiestas colaboraron con los servicios de emergencias para facilitar el traslado de los heridos. Las mujeres se encuentran todavía conmocionadas por lo ocurrido, como también se encuentra la parroquia de San Miguel de Deiro, donde ocurrieron los hechos. Cierto es que la mayor parte de los atropellados por Digna Díaz, esposa del antiguo contrabandista Luis Falcón “Falconetti”, no son vecinos del municipio, pero todos los vecinos de San Miguel no van a olvidar fácilmente lo ocurrido durante la noche del 7 de mayo. En el campo de la fiesta, ayer tan solo quedaban las marcas realizadas por los agentes de la Guardia Civil para el desarrollo de su

Aunque inicialmente se hicieron cargo del accidente los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados, desde ayer todas las diligencias que se han practicado hasta el momento han pasado a manos de los agentes de Tráfico. Un grupo de atestados estuvo ayer en el campo de la fiesta de San Miguel de Deiro recogiendo datos de lo ocurrido y añadiéndolos al expediente que iniciaron sus compañeros de Cambados. El objetivo ahora es determinar qué fue lo que ocurrió en la aciaga noche del pasado domingo, cuando el vehículo que pilotaba Digna Díaz se precipitó hacia el campo de la fiesta cuando trataba de abandonar la zona, arrollando a 18 personas y dejando a cuatro de ellas heridas de gravedad. No en vano, el vehículo se encontraba en una zona que, supuestamente, debería estar restringida al paso de vehículos. Sin embargo, más de un testigo afirma haber visto el coche en esa zona el día anterior y en otras celebraciones que tuvieron lugar en el campo de la fiesta de San Miguel. En las primeras declaraciones que se le tomaron a la mujer adujo que perdió el control del vehículo, un Smart automático, motivo por el cual se le imputa un delito de lesiones por imprudencia y daños graves.

investigación sobre lo sucedido.

Luis Villaronga, de 82 años, se aferra a su volante

Luis Villaronga Martínez es un vecino de Vilaxoán de 82 años que continúa conduciendo de manera habitual por las carreteras arousanas. Con carné en vigor hasta 2027, tras renovarlo hace poco más de un año, hace referencia al accidente de San Miguel de Deiro lamentando la desgracia y deseando una óptima recuperación a todos los afectados. Conocedor de la causa del atropello múltiple, Villaronga Martínez no está de acuerdo en que se prohíba a los octogenarios poder conducir y mantener su propia autonomía. En su primer argumento, el vecino de Vilaxoán sostiene que “las desgracias no son ajenas a ninguna edad. Lo que pasó le puede suceder a cualquiera, independientemente de los años que tenga. No se puede demonizar por ello a los conductores a partir de una determinada edad”. Añade Luis Villaronga que “tengo el carné de moto desde 1954 y el de coche desde 1964. Además llevo 20 años andando en cuadriciclo y nunca tuve un accidente. Espero seguir conduciendo muchos años porque además lo necesito”. Su habitual medio de transporte es un cuadriciclo, una moto de cuatro ruedas, pero también dispone de un coche automático que apenas utiliza ahora. Por otra parte, Luis Villaronga cuenta con una discapacidad derivada de una trombosis que obligó a amputarle la pierna izquierda.