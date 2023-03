Los pinchos se ponen en ruta, a 2,5 euros la unidad

El invernadero del restaurante Culler de Pau, en Reboredo, fue escenario, a mediodía, de la presentación de “Pinchanogrove”, una ruta de tapas por establecimientos de la localidad meca que se celebró por última vez en 2017 y alcanza ahora su cuarta edición.

En presencia de Alberto Romay, su principal organizador; el alcalde meco, José Cacabelos; la edil de Comercio, María López; y el afamado chef Javier Olleros, padrino de esta iniciativa, se dieron a conocer las diferentes actividades socioculturales a desplegar.

Productos con sello de calidad

Destacan, por ejemplo, los talleres o exhibiciones con profesionales de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) como Ternera Galega, Queixo de Tetilla, Augardentes e Licores Tradicionais y Mel de Galicia.

No faltarán los conciertos y monólogos en la coctelería El Patio, como tampoco una ruta de magia por los locales participantes, además de regalos para los clientes de los mismos y sus mascotas, las cuales recibirán sus propios “pinchos”, a modo de pienso donado por Don Can y la Asociación Canina do Grove.

Incluso se anuncia “Degustando poesía”, una actividad conducida por Maricarmen Cacabelos, Iria Barros y Queco Fresco.

Viaje a Francia

Habrá, igualmente, sorteos de lotes de vinos, viajes a Ons, bonos de pádel, de alojamiento en el Gran Hotel La Toja y el premio estrella, como es el viaje para dos personas a París con alojamiento en un hotel de cinco estrellas.

En la presentación se desveló, igualmente, que los pinchos se venderán a 2,5 euros la unidad y que, como promoción, se servirá con ellos la cerveza Mahou y la copa de vino Montecillo a 2 euros.

Los locales participantes

Todo ello, como se indicaba hace días, en los establecimientos O 48 da Platería, O Trasno, Casa Abel, Misturas, Afuego, La Mamounia, Metropol, O Portiño y Gula.

Hasta el día 26 ofrecerán “una cómoda, variada, sabrosa y divertida ruta” aderezada con regalos, talleres, catas y demás iniciativas tendentes a dar a conocer los productos de O Grove y Galicia.

Los participantes podrán valorar cuáles son los mejores pinchos y conseguir puntos para obtener diferentes premios tanto calificando cada plato como completando la ruta, asistiendo a las actividades o accediendo a la web y las redes sociales de “Pinchanogrove”.