Vilanova espera más de 20.000 personas en la calle durante el desfile del Momo

Ante tal cantidad de visitantes, el Concello celebró ayer una reunión en la que participaron efectivos de Protección Civil y Policía Local a fin de perfilar el dispositivo de seguridad. Este ha sido redactado por un director técnico de seguridad y contará con un puesto de mando avanzado, desde el que se visionarán, en directo, las imágenes del evento a través de varias cámaras móviles y de un dron que sobrevolará el casco urbano. Además, se han diseñado rutas de emergencias para ser utilizadas en caso de que sea necesaria una evacuación. También se ubicarán de forma estratégica extintores, botiquines y desfibriladores.

En lo que respecta al tráfico, el plan comenzará a aplicarse a las 15.00 horas, y estará dividido en tres anillos, con el central totalmente cerrado al tráfico al tratarse de la zona por la que discurrirá el desfile. Se van a habilitar un centenar de plazas de estacionamiento para los vecinos de las calles del casco urbano afectadas por los cortes de tráfico y otras dos mil para aquellos que se desplacen a Vilanova ese día. Estas estarán ubicadas en zonas como O Terrón o el muelle de O Cabo. El plan de seguridad también contempla medidas preventivas frente al consumo de alcohol por parte de menores, así como otros riesgos que puedan registrarse en este tipo de aglomeraciones.

La plantilla de la Policía Local se verá reforzada con una decena de agentes que llegarán de municipios limítrofes para garantizar la seguridad. Todos ellos contarán con el respaldo de Protección Civil de Vilanova.

Todavía quedan dos semanas por delante para la celebración del desfile multitudinario y ya se han inscrito en el mismo más de 1.500 personas entre comparsas y carrozas que escoltarán a la figura del Momo. Esta se mantiene en el más absoluto secreto, como todos los años, con el objetivo de sorprender a las miles de personas que se acercan a la fiesta. Al igual que en años anteriores, será un personaje de actualidad que ha dejado para la historia alguna metedura de pata que no ha pasado desapercibida para la organización del Momo.

El Carnaval de A Illa se traslada a O Portiño





Las obras que se están llevando a cabo en la plaza de O Regueiro y la imposibilidad de rematarlas antes de la celebración del Carnaval han obligado a la organización a trasladar la carpa y toda la actividad a la plaza de O Portiño, a menos de un centenar de metros de O Regueiro. Así lo reconocían ayer responsables de Festas Culturais da Arousa, la sección de Dorna que se encarga de organizar los eventos del Carnaval. Esta modificación de lugar no va a cambiar el programa que han diseñado para este año que, incluso, incluye una inauguración no oficiosa de la plaza de O Regueiro, con alcalde ficticio incluido. Así, las fiestas arrancarán este viernes, a las 23.00 horas, con la celebración del Día das Comadres que, tras la cena por los diferentes restaurantes de A Illa, se concentrarán en la carpa de O Portiño. El domingo tendrá lugar el pregón y el desfile de Liborios, el entrañable protagonista del Carnaval isleño desde hace décadas. El Lunes de Carnaval es el día grande en A Illa y acogerá la celebración de un gran desfile de disfraces en el que no faltarán zancudos y charanga a partir de las 17.30 horas. El martes, a partir de las 18.00 horas será el acto de “inaujurasión” de la plaza de O Regueiro, un acto al que habrá que ir vestido de etiqueta. El miércoles será el entierro de Liborio, con la imagen de algún personaje de actualidad. El sábado 25 tendrá lugar el día de carrozas, mientras que el día 26 será el turno del Festival de Comparsas.