Los vecinos de Os Duráns claman el desalojo de la narcovivienda tras seis años de sufrimiento

La desesperación de los vecinos de Os Duráns es absoluta. El motivo no es otro que la situación que entraña el número 4 de la calle. Una narcovivienda que sigue provocando problemas de convivencia y desorden público que, desde hace seis años, altera la tranquilidad de los allí residentes.

“Es un problema que arrastramos hace más de seis años. Esa casa es un foco de incidentes, peleas y ruidos. Pasan los meses y los años y nuestro sentimiento de indignación y resignación es cada vez mayor y no se hace nada”, explica uno de los vecinos.

El último capítulo de la larga lista de incidentes sucedió hace escasos días. Según testigos consultados, una joven visiblemente alterada pedía a voz en grito que le abriesen la puerta de la vivienda en ruinas e insalubre. Al hacerle caso omiso desde el interior, empezó a golpear la puerta con una piedra gritando a voces la presencia de la policía porque allí se vendía droga. Finalmente, se abrió la puerta del inmueble y salió otro joven para abandonar juntos la zona.

“La única solución para terminar con todo esto es el desalojo. No aguantamos más”, exclama un vecino. Una solución que pasa por la postura que adopte la promotora inmobiliaria a la hora de denunciar la okupación de la casa para poder acometer la esperada orden judicial que todavía no se ha hecho efectiva.

La casa okupada está generando muchos problemas a los vecinos. / Iñaki Abella

Dudas sobre la presentación de la denuncia

Algunos de los que sufren a diario la situación derivada de vivir al lado de un punto de venta y consumo de drogas dudan de que esa denuncia haya sido presentada. “La justicia es lenta, pero no tanto. No vemos la razón de por qué sigue así después de tantos años. Nos dicen que hace 6 años que denunciaron y eso nos parece imposible”.

Otra cuestión que irrita el sosiego de la calle Os Duráns es relativa al consumo de sustancias en el barrio. “Yo tengo echado de mis escaleras a los que vienen. Se meten en el portal y también en el garaje. Incluso cada vez viene más gente nueva y seguimos a la espera de una solución”, apunta una vecina.

La pelea mortal ocurrida hace unos días en Vilaxoán ha creado, si cabe, más preocupación. En este sentido, los vecinos insisten en que se tomen medidas para que no suceda algo similar en Os Duráns donde los conflictos han derivado incluso en episodios graves. Uno de ellos se produjo el pasado diciembre cuando un habitual de la narcovivienda manchó con la sangre que manaba de una herida de su cabeza debido a que le negaban la entrada a la misma.

El enfado con el Concello de Vilagarcía por esta situación también es evidente. Los vecinos no entienden que no se tomen las medidas disuasorias necesarias: “Seguimos en lo mismo año tras año y en otras zonas se resuelven los problemas. Estamos cansados de llamar a la policía, que vienen y actúan, pero el problema no se soluciona. No entendemos lo que ocurre detrás de esta casa”.

Suscríbete para seguir leyendo