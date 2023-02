El puerto de Vilanova despidió a cerca de 6.500 peregrinos durante todo 2022

Entra en la comarca de O Salnés por Meis, con un albergue en Armenteira, y se adentra por la Ruta da Pedra e da Auga, transcurre por el medio de viñedos por Ribadumia y el interior de Vilanova hasta llegar al casco urbano, donde se encuentra el muelle en el que embarcan los peregrinos para recorrer el Ulla y desembarcar en Pontecesures. El de Vilanova no es el único muelle ahora, ya que en A Illa también han comenzado a embarcar los peregrinos, pues muchos no dudan en cruzar el puente y disfrutar de las vistas que ofrece de toda la ría de Arousa.

Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, reconocía ayer que la cifra de 6.500 personas “solo incluye las que viajaron en una línea regular, por lo que calculamos que son muchas más, pues en esa cifra no se encuentran las 1.500 personas que participaron en la Peregrinación Europea de la Juventud en agosto y que pasaron por Vilanova”, ya que esos optaron por hacer un recorrido charter al ser un número tan alto”.

Aunque apartado de la promoción de la Variante por desavenencias con la Mancomunidade, Durán insiste en que los peregrinos han dado un impulso importante al turismo en Vilanova de Arousa, con la apertura de varios albergues privados y con la aparición de navieras que alternan los paseos en barco por la ría de Arousa con el remonte del Ulla de los peregrinos.

“Lo mejor es que ha servido para crear riqueza en el pueblo y para que Vilanova sea conocido como destino turístico, ya que son un porcentaje muy alto de peregrinos los que después regresan aquí con toda su familia para pasar las vacaciones”, señala.

Mar de Santiago como alternativa a Fisterra





Para muchos peregrinos, el Camiño de Santiago no finaliza en Compostela, sino que puede extenderse hasta Fisterra para llegar al fin del mundo. Sin embargo, Durán quiere convertir Mar de Santiago en una alternativa al fin del mundo, ofreciendo los paisajes y la gastronomía. Con ese objetivo “pusimos en marcha Mar de Santiago, con la intención de que la gente que se acerca a Compostela pueda disfrutar de unos días más en Galicia, pero acercándose a nuestros cuatro municipios”. El regidor asegura que el pasado año fue un importante espaldarazo para Mar de Santiago, con cerca de un millar de visitantes que habrían utilizado el barco entre el muelle de Pontecesures y Vilanova. La mayor parte de ellos descendieron por el Ulla en viajes programados, ya que no constan para Portos de Galicia, que lleva la cuenta de todos los embarques que se realizan en transportes regulares. “Una de las grandes apuestas que tenemos este año es la de completar la señalización desde la plaza do Obradoiro, indicando a los peregrinos que quieran hacer la ruta como llegar a Mar de Santiago y a los cuatro municipios que la integramos”, explica Durán. Insiste en que la intención es seguir creciendo para consolidarse como destino turístico vinculado a las peregrinaciones a Compostela.