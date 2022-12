El BNG denuncia que se ocultan datos de la Festa do Albariño

La Festa do Albariño ha vuelta a abrir una nueva brecha entra las formaciones de la izquierda de Cambados, otrora compañeras en el gobierno municipal. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha cargado contra el gobierno por los datos económicos que ha ofrecido el Concello del evento más importante de cuantos se celebran en el municipio, acusándoles de “falsear las cuentas” y de “no evaluar la misma a fin de evitar errores”.

Los nacionalistas solicitaron en su día conocer todos los datos económicos de la Festa do Albariño y que estos fuesen publicados en el Portal de Transparencia para que cualquier vecino de Cambados pudiese acceder a ellos. Sin embargo, desde el Concello “tardaron casi un mes en responder”. Una de las cuestiones que primero les ha llamado la atención a los nacionalistas es que en el listado de gastos no se incluye ninguna partida para abonar las liquidaciones de la Sociedad general de Autores y Editories (SGAE). Por Ley, el Concello “debe facilitar una relación de eventos y taquilla a esa institución, a fin de que efectúe las liquidaciones pertinentes”. Omitir o retrasar esas liquidaciones “es una práctica habitual en gobiernos escasamente transparentes, que de ese modo engañan a los vecinos fingiendo que el coste de los conciertos que organiza es inferior al real, pero la deuda sigue ahí, y quien venga detrás tendrá que pagarla”.

Los nacionalistas recuerdan que el Partido Popular “acostumbraba a actuar de la misma manera; cuando el BNG asumió la concejalía de Cultura en el anterior mandato, regularizó la deuda crónica que el Concello de Cambados tenía con la SGAE”. De esa modo, cualquier vecino de Cambados podía saber “el importe real de los conciertos en cada ejercicio, pero desde que otro partido político asumió ese departamento, regresó a la práctica del Partido Popular, hasta el punto de que, ni siquiera está remitiendo el listado de actuaciones”. Insisten los nacionalistas en que, de esta forma, la bola de nieve crece y será el gobierno que salga de las próximas elecciones quien tenga que asumir las consecuencias de la gestión irregular”.

Desde el Concello aseguraban ayer que en el listado publicado en el Portal de Transparencia no aparece la liquidación de la SGAE porque esta todavía no se ha realizado. “La SGAE remite a final de año la liquidación y, cuando se publicó el listado, todavía no la había remitido”, explica el edil de Facenda, Xurxo Charlín. De hecho, hace tan solo unos días que recibieron la comunicación de la SGAE solicitando que “se le remitiera todo el listado de conciertos y taquillas desde marzo de 2021 para realizar la liquidación y calcular la tarifa”.

Charlín asegura que en ninguno de los listados de ediciones anteriores aparece la liquidación de la SGAE, “ni siquiera en los que elaboraron los del BNG entre los años 2015 y 2018, ¿Ellos también nagañanban a los vecinos y falseaban las cuentas? Igual se debería ser un poco más serio en las afirmaciones que se realizan”.