Los grupos de la oposición lamentan la nueva suspensión del pleno ordinario en Meaño

La oposición en Meaño critica la nueva suspensión del pleno ordinario que debería haberse celebrado el jueves 30 de mayo, pues deben celebrarse cada dos meses, “el último jueves de los meses impares”. Meaño acumulará así seis meses sin convocar un solo pleno ordinario, que debían ser los correspondientes a los meses de enero, marzo y ahora mayo. En todo este tiempo, tan solo una vez, por concesión del regidor, se permitió en un pleno extraordinario, celebrado el 11 de abril, el capítulo de ruegos y preguntas, si bien no se aceptó la presentación de una moción de urgencia que pretendía el BNG, al tratarse de un extraordinario.

En estos últimos seis meses, el Concello de Meaño celebró sesiones extraordinarias con fechas 29 de diciembre, 11 de marzo y 11 de abril, amén de los protocolarios del 23 de enero y15 de mayo para sorteos de las mesas electorales para las autonómicas y -el último-, a las europeas.

El malestar de la oposición crece al no ser notificada la suspensión de la sesión del jueves, si bien lo intuían al no haberse celebrado ya comisiones previas necesarias.

Cristina Castro, portavoz de Meaño Independiente, reconoce que “estamos asombrados con la falta de respeto que el gobierno de Meaño muestra a la oposición y, por extensión, a la ciudadanía”. “No es que no se celebren los plenos ordinarios, sino que además no se notifica nada a la oposición, y para después transformarlo en plenos extraordinarios para no poder preguntar ni ejercer nuestra labor de control”. “

Por su parte la portavoz del BNG, Rosana Domínguez, reconoce que “por casualidad supe que no se iba a celebrar el pleno, explicando el regidor que se debía a cuestiones organizativas de la administración local, y que, en principio, prevé su celebración para el próximo miércoles”.