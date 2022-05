La falta de médicos retrasa a septiembre la ansiada reapertura del consultorio de Vilaxoán

El Concello de Vilagarcía está a punto de terminar las obras de adaptación del centro médico de Vilaxoán, si bien el Sergas no prevé reabrir las instalaciones hasta el mes de septiembre. Así se lo trasladó ayer el gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Ramón Gómez Fernández, a un representante de la plataforma Esperta Vilaxoán. Según el portavoz vecinal, las autoridades sanitarias justifican la demora en la dificultad de encontrar personal en verano para retomar el servicio, que lleva más de dos años inactivo. “Nos explicaron que hay médicos con COVID y que no hay sustituciones. Además, en verano hay vacaciones y se ha hecho un llamamiento para interinos para cubrir Vilaxoán pero no se presentó nadie”, comentan desde el colectivo.

Esperta Vilaxoán convocará en los próximos días una asamblea para abordar este asunto. Con respecto a la otra asociación que funciona en la localidad, la de vecinos (actualmente en forma de gestora), ya ha retirado los carteles reivindicativos que tenían colgados en distintos lugares del pueblo, como la fachada del centro sociocultural o la del propio Fogar do Pescador, donde está la consulta. Desde la gestora explican que quitaron las pancartas porque las dependencias médicas están en obras, una señal inequívoca de que el Sergas reanudará la actividad. Vilaxoán ya casi ve venir al médico Implicación del Concello Aunque la competencia sanitaria es de la Consellería de Sanidade y el inmueble es propiedad de la cofradía de Vilaxoán, el Concello de Vilagarcía accedió a la petición del patrón mayor de que la administración municipal ejecutase las obras, ya que el Sergas descartó hacerse cargo y encomendó al pósito que las asumiese. El Ayuntamiento decidió llevar a cabo la actuación “por el interés de todos los vecinos de Vilaxoán, para que el consultorio pueda abrir cuanto antes”, según explicaron desde Ravella al inicio de las obras. El Concello de Vilagarcía ejecuta las obras para la reapertura del centro médico de Vilaxoán Obras menores Las obras son de carácter menor, pues se limitan a la apertura de una puerta para comunicar las dos estancias. Fuentes municipales precisaron ayer que esos trabajos están finalizados y que únicamente quedan los de pintado. Indignación vecinal al descartar el Sergas la reapertura del consultorio de Vilaxoán Por su parte, desde la dirección del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés indicaron al inicio de las labores que se crearán dos salas de esperas diferenciadas (una para los pacientes que acuden a la consulta médica y otra para los que van a la enfermera), así como circuitos distintos, con dos accesos independientes. El consultorio de Vilaxoán echó el cerrojo en marzo de 2020 cuando se decretó el primer estado de alarma de la pandemia de COVID. Las instalaciones eran de reducidas dimensiones y no disponían de un circuito de sentido único para los pacientes, por lo que el Sergas decidió cerrarlas y derivar a todos los pacientes con cartilla adscrita a este centro al de San Roque, en el casco urbano de Vilagarcía. El centro médico de Vilaxoán, ¿más cerca de su reapertura? En problema es que una buena parte de los usuarios del centro médico vilaxoanés son personas de edad avanzada a las que desplazarse al centro de Vilagarcía les supone un trastorno importante. Además, el cierre del consultorio fue visto por los vecinos como la pérdida de un nuevo servicio, a la que se sumaba el cierre de la única oficina bancaria de la localidad y el deterioro del servicio de Correos. Los bandazos del gerente con el centro médico de Vilaxoán Y es que durante muchos meses el Sergas no garantizó la reapertura del consultorio. Incluso el pasado 10 de diciembre de 2021 el gerente del Área Sanitaria contestó a una carta de la asociación de vecinos de Sobradelo asegurando que “en este momento, y teniendo en cuenta que habrá un nuevo centro de salud en Vilagarcía de Arousa que integrará tanto el consultorio como el antiguo centro de San Roque, no tenemos previsto la reapertura de Vilaxoán”. A los pocos días tuvo que desdecirse. Un consultorio cerrado desde hace dos años que obliga a ir a San Roque a un millar de pacientes Antes del inicio de la pandemia, el consultorio de Vilaxoán, dotado de un médico y una enfermera, tenía un cupo de 1.075 pacientes. Tras el traslado del servicio al ambulatorio de San Roque con el estallido de la crisis sanitaria con motivo del COVID, el número de tarjetas sanitarias se incrementó en cerca de un centenar, según la información facilitada por el gerente del Área Sanitaria a los vecinos de Sobradelo en una misiva a finales del año pasado. Con todo, la reapertura del centro médico en el Fogar do Pescador era una reclamación unánime en todo Vilaxoán. Tanto la plataforma Esperta Vilaxoán como la asociación de vecinos de la localidad se reunieron con representantes políticos para exigir la reanudación de la actividad. El propio alcalde Alberto Varela trasladó la petición al conselleiro de Sanidade y la diputada del PP Elena Suárez también realizó gestiones en este sentido.